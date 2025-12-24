Σύμφωνα με πηγές του υπουργείο Οικονομικών, δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας.

Στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyCar της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείο Οικονομικών, δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.Όπως επισημαίνεται, αφενός η διαδικασία πληρωμής εξελίσσεται ομαλά, αφετέρου εφαρμόζεται ήδη το σύστημα κλιμακωτών προστίμων, το οποίο περιορίζει την επιβάρυνση για όσους καταβάλουν τα τέλη εκπρόθεσμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Αναλυτικά τα πρόστιμα:

Αν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και 31 Ιανουαρίου 2026, επιβάλλεται προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών κυκλοφορίας 2025.

Αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2026, η προσαύξηση ανέρχεται σε 50%.

Από 1η Μαρτίου 2026, τα τέλη κυκλοφορίας διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και εφέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.