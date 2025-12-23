Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα «μαϊμού» προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών σε 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικού εμπορίου στο Κολωνάκι, η οποία κατελήφθη να διαθέτει προς πώληση «μαϊμού» επώνυμα προϊόντα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη διάθεση απομιμητικών ειδών. Κατά τον έλεγχο του καταστήματος, με τη συνδρομή πραγματογνώμονα, εντοπίστηκαν διάφορα προϊόντα, όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια επώνυμα είδη.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.