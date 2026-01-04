Μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Εκεί δυστυχώς οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1951 στο Χαλάνδρι και κατάγεται από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011.

Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.