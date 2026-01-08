Σε κλίμα θλίψης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα. Με τρεμάμενη φωνή τον αποχαιρέσε ο καλός του φίλος και συνάδελφος, Στρατής Λιαρέλλης.

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε στην Ριτσώνα τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη. Εψάλη τρισάγιο και ακολούθως, συνοδεία πιάνου έπαιξε το τραγούδι του Κώστα Χατζή «Οταν κοιτάς από ψηλά». Συγκλονιστικά είναι τα λόγια που χρησιμοποίησε ο φίλος και συνάδελφός του Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειό του.

Στρατής Λιαρέλλης: Γιωργάρα στο καλό

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους.

Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο.

Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του.

«Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.

Θοδωρής Κυριακού για Γιώργο Παπαδάκη: Σπουδαίος άνθρωπος και ανεκτίμητος συνεργάτης -Θα μας λείψει πολύ

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης αυθεντικός άνθρωπος θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι»

Ποιοι βρέθηκαν στην Ριτσώνα

Από τους πρώτους, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έφτασε ο φίλος του Γιώργου Παπαδάκη και εντεταλμένος σύμβουλος του Antenna Group, Στρατής Λιαρέλλης.

Εκεί φυσικά βρέθηκε και ο πρόεδρος του ομίλου Ant1, Θοδωρής Κυριακού, με την σύζυγό του.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έφτασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας πήγαν ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς και η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη πήγε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το «παρών» στην κηδεία του «πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης» έδωσαν επίσης ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, οι δημοσιογράφοι Βαγγέλης Γιακουμής και Νίκος Ρογκάκος, ο διάδοχος του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα» Παναγιώτης Στάθης, ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη, ο Γιώργος Καραμέρος, ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος και ο δήμαρχος ΦΙλοθέης Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος.