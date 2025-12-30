Ο 60χρονος εμμένει στην αθωότητά του.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που κατηγορείται για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι, μετά από πυρκαγιά. Αρχικά, ο γιος της υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο και ότι επρόκειτο για ατύχημα αλλά όπως αποδείχθηκε ο γιος αφού της έδωσε ηρεμιστικά και περιέλουσε το δωμάτιο με βενζίνη, έβαλε φωτιά και την έκαψε.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει τη πράξη που του αποδίδεται, ισχυριζόμενος ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται σε ατύχημα. «Το τραγικό είναι ότι το είχα προβλέψει και το είχαμε συζητήσει με την μητέρα μου σε καθημερινή βάση αυτό το πράγμα. Και της έλεγα ρε μάνα θα βάλεις φωτιά εδώ πέρα, είναι και τα παιδιά από πάνω μέσα στο σπίτι, θα γίνει… Και έγινε όπως το είχα προβλέψει δυστυχώς», έλεγε ο γιος της 87χρονης στο «Φως στο Τούνελ».

Έγκλημα στο Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του γιου της 87χρονης πριν από τη σύλληψη

Τέσσερα χρόνια μετά, οι Αρχές κάνουν λόγο για μια καλοσχεδιασμένη δολοφονία, με φερόμενο δράστη τον ίδιο τον γιο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου.Η ηλικιωμένη γυναίκα, γνωστή στην αθηναϊκή κοινωνία και χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο σπίτι της. Την ημέρα της πυρκαγιάς, οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η 87χρονη ήταν βαριά καπνίστρια. Το σενάριο αυτό υιοθετήθηκε και από τον γιο της, ο οποίος εμφανιζόταν βέβαιος πως επρόκειτο για δυστύχημα, απορρίπτοντας κάθε υποψία εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, νέα στοιχεία από το πόρισμα της Πυροσβεστικής και τις εργαστηριακές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως τα αρχικά δεδομένα. Στον χώρο της φωτιάς ανιχνεύτηκε εύφλεκτο υγρό και ίχνη επιταχυντή καύσης, ενώ η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε με γυμνή φλόγα. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι η 87χρονη είχε στον οργανισμό της μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών φαρμάκων, γεγονός που δείχνει ότι είχε προηγηθεί νάρκωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε σε διαδοχικά στάδια. Αρχικά, η ηλικιωμένη γυναίκα ναρκώθηκε, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει. Στη συνέχεια, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπέστη ασφυξία, ενώ ακολούθησε η πυρπόλησή της με βενζίνη, με σκοπό να προκληθεί πυρκαγιά και να καλυφθούν τα ίχνη της ανθρωποκτονίας. Το χαμηλό ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της, ασύμβατο με θάνατο από εισπνοή καπνού, ενισχύει το σενάριο ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή ή σε κωματώδη κατάσταση πριν ξεσπάσει η φωτιά. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών μπήκαν και τα οικονομικά δεδομένα του 60χρονου γιου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ πίεζε έντονα για την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, μεγάλης αξίας. Η μητέρα του, σύμφωνα με μαρτυρίες, αντιδρούσε σθεναρά σε αυτό το ενδεχόμενο, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε βασικό κίνητρο της δολοφονίας.

Η 87χρονη ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά και απανθρακωθεί

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το περιστατικό. Οι καταθέσεις του παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις σχετικά με το πότε και πόσες φορές επισκέφθηκε τη μητέρα του την ημέρα της φωτιάς, καθώς και για το πώς βρέθηκε το κλειδί του διαμερίσματος στα χέρια του. Οι ισχυρισμοί του ότι το είχε παραλάβει από τρίτο πρόσωπο δεν επιβεβαιώνονται, ενώ μαρτυρίες δείχνουν ότι είχε ήδη πρόσβαση στο σπίτι νωρίτερα μέσα στην ημέρα.Το «μοιραίο λάθος» που πρόδωσε τον 60χρονο μητροκτόνο. Το «μοιραίο λάθος» που φαίνεται να τον πρόδωσε ήταν ακριβώς αυτή η ασυνέπεια γύρω από το κλειδί και τις μετακινήσεις του. Η οικιακή βοηθός που φέρεται να τον συνόδευε δεν επιβεβαίωσε την εκδοχή του, δημιουργώντας σοβαρά κενά στο άλλοθι που προσπάθησε να οικοδομήσει.

Οι καβγάδες ανάμεσα τους ήταν έντονοι και συχνοί. Ο γιος έλεγε πως ο μόνος λόγος που τσακώνονταν ήταν για το τσιγάρο. Αλλά άνθρωποι από το στενό περιβάλλον αναφέρουν πως η μητέρα του τον πίεζε να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει. «Με την θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι ξέρεις κακοποιούμαι, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε την βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς», τόνισε η ανιψιά της 87χρονη γυναίκας.

