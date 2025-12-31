Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου που προφυλακίστηκε με την κατηγορία ότι εκείνος έβαλε φωτιά στο σπίτι που βρέθηκε νεκρή η άτυχη 87χρονη.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, καθώς νέες μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων ενισχύουν τις κατηγορίες κατά του 60χρονου γιου της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη γυναίκα ζούσε υπό πίεση και φόβο, καθώς ο γιος της συχνά την κλείδωνε στο σπίτι, την έβριζε και της αφαιρούσε τη σύνταξη, ενώ οι έντονες καυγάδες και η επιθετική συμπεριφορά ήταν γνωστές στην οικογένεια και στους γείτονες.

Ένας γείτονας ανέφερε ότι παρά τις φασαρίες που ακουγόντουσαν για χρόνια, ποτέ δεν φανταζόταν ότι η κατάσταση θα κατέληγε σε φόνο. Οι συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου δηλώνουν σε απόλυτο σοκ και περιμένουν δικαίωση για το θάνατό της. Ένας στενός συγγενής αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 2021 ο γιος της είχε παραδεχθεί πως αναρωτιόταν πώς δεν την είχε σκοτώσει ακόμα, ενώ υπήρχε έντονη πίεση να πουληθεί το σπίτι ή να μπει η μητέρα του σε γηροκομείο.

«Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε και απορούσε πως δεν την έχει σκοτώσει»

Συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, αποκάλυψε στο «Φως στο Τούνελ» άγνωστες πτυχές της ζωής του γιου που μιλούσε ανοιχτά για το πόσο ζορίζεται και δυσφορεί με την μητέρα του. «Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στη φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, από ό,τι μου έλεγε». Οι καβγάδες ανάμεσα στην Ελένη Παπαδοπούλου και τον γιο της πυροδοτούνταν από ασήμαντες αφορμές.

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε απορώ πως δεν την έχω σκοτώσει. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός».

Οι τελευταίες στιγμές πριν τη σύλληψη αποκαλύπτουν την ψυχραιμία με την οποία ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αμφισβητήσει τις ενδείξεις εναντίον του, αμφισβητώντας ακόμη και τα στοιχεία για τη φωτιά και την κατάσταση του χεριού της μητέρας του. Παρά τις εμφανείς ενδείξεις, ο ίδιος αρνήθηκε κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η υπόθεση οδήγησε στη γρήγορη σύλληψή του.

Ο 60χρονoς κατηγορείται για δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για εμπρησμό. Ο άνδρας υπέβαλε υπόμνημα με το οποίο ζήτησε να θεωρηθεί άκυρη η προανακριτική διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι αρνείται τις κατηγορίες τα στοιχεία που φέρεται να τον «καίνε» είναι πολλά και δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα. Το τελευταίο διάστημα ο 60χρονος έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με τα γεγονότα , αλλά και όλα αυτά τα χρόνια αναφορικά με το πώς ξέσπασε η φωτιά, που όπως είχε ισχυριστεί ξέσπασε λόγω αναμμένου τσιγάρου.

Η εμμονή του γιου με τα εύφλεκτα υλικά

Συγγενής του γιου αποκάλυψε στο Φως στο Τούνελ ότι ο 60χρονος είχε εμμονή με τις φωτιές και τα εύφλεκτα υλικά. «Από πιτσιρικάς είχε μια τρέλα, σαν μοναχοπαίδι ήταν κακομαθημένος και δύσκολος χαρακτήρας. Αγαπούσε τις φωτιές και ασχολούταν με κάτι τζάκια, ήξερε πώς δουλεύει η φωτιά, μου μιλούσε συχνά και για το πώς γίνονται εκρήξεις από το πουθενά. Με το που ανοίγεις την πόρτα, να φανεί σαν έκρηξη». «Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου ”βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά.. Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή».

