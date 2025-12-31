Ψυχρή εισβολή «εξπρές» ντύνει στα λευκά την χώρα: Πού θα πέσει περισσότερο χιόνι

«Λευκή» θα είναι φέτος η Πρωτοχρονιά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για «κύμα ψύχους» και βαρυχειμωνιά.

Ο υδράργυρος θα πέσει ακόμη και δέκα βαθμούς, ενώ χιόνι θα δούμε ακόμη και στα βουνά της Αττικής.

Στα «καλά νέα» οι ειδικοί προειδοποιούν για χιονοπτώσεις αλλά όχι χιονοστρώσεις - που σημαίνει ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις τουλάχιστον στη Αττική - ενώ το «πολικό κρύο» θα κρατήσει περίπου 48 ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αύριο 1η Ιανουάριου θα δούμε αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια της Αττικής, ενώ στο κέντρο της Αθήνας ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς.

Μάλιστα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο και για «ολικό παγετό» στη βόρεια Ελλάδα - που σημαίνει πως για 24 ώρες η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από μηδέν βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfc68gx0uqex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα χιόνια όσο περνάει η σημερινή ημέρα θα κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά στην κεντρική και νοτιοανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες σε Ιόνιο και Αιγαίο - που θα φτάσουν στα 7 με 8 μποφόρ.

Όσον αφορά την Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται στην γύρω ορεινή ζώνη όπως στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα αλλά και στον Υμηττό. Δεν αποκλείεται νιφάδες να δούμε και στα βόρεια προάστεια στην αλλαγή του χρόνου, χωρίς όμως να υπάρξει χιονόστρωση.

Στη Θεσσαλονίκη τσουχτερό κρύο με ασθενείς χιονοπτώσεις στην αλλαγή του χρόνου, ενώ το περισσότερο χιόνι θα πέσει γύρω από τον Παρνασσό, ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο, από τα 200 μέτρα. Περιοχές όπως η Λαμία, η Μαγνησία και η Πελοπόννησος θα δουν επίσης χιόνια.

Αχαΐα, Αργολίδα, Κορινθία αναμένεται να «δουν» χιονοπτώσεις από τα 500-700 μέτρα υψόμετρο και πάνω, ενώ και το κεντρικό κομμάτι της Εύβοιας αναμένεται να δεχτεί μεγάλο όγκο χιονιού.

Όσο περνούν οι ώρες, αύριο Πρωτοχρονιά θα πέσουν χιόνια ακόμα και σε νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Λέσβος, Ικαρία, στις Σποράδες, αλλά και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfc5r8f1enm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για ένα αυθεντικά χειμωνιάτικο σκηνικό - αν και με πολύ σύντομη διάρκεια - μίλησε κι ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως σημείωσε λίγο πριν το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς διέρχεται από τα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας «ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας».

Η διάταξη αυτή ευνοεί την ανύψωση ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό.

Ως αποτέλεσμα, τα ηπειρωτικά δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Στα νησιά του Αιγαίου προβλέπονται ασθενείς βροχές από τις πρωινές ώρες έως λίγο πριν το μεσημέρι, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να μετατραπούν πρόσκαιρα σε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές αλλά και κατά τόπους χαμηλότερα.

Στην Κρήτη, τα φαινόμενα θα είναι πιο αξιόλογα στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού, με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα χιονόνερο και σε ημιορεινές περιοχές. Όπως επισημαίνει ο Θ. Κολυδάς, το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι η μικρή διάρκειά της, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα μετά το μεσημέρι.

{https://x.com/KolydasT/status/2006106991337304232?s=20}