Θρίλερ με τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο καμένο ΙΧ του στα Σκούρτα

Συνεχίζονται οι έρευνες για το θρίλερ στη Βοιωτία όπου άνδρας βρέθηκε δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο οι δράστες πυρπόλησαν.

Η χρήση των χειροπέδων όπου βρέθηκε ο άνδρας έκανε εντύπωση στις Αρχές, καθώς όπως λένε στην Αστυνομία, δεν συνηθίζεται από μαφιόζικες ομάδες και επαγγελματίες δολοφόνους.

Δεύτερο σημείο που επικεντρώνονται οι Αρχές είναι οι πλαστές πινακίδες από ίδιο αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε στην Κατερίνη και ψάχνουν σύνδεση με συμμορία που δρα στην βόρεια Ελλάδα.

Τρίτο σημείο, σύμφωνα με το Mega, είναι ένας οικοδόμος από την Εύβοια ο οποίος αγνοείται εδώ και 4 μέρες και φαίνεται πως υπάρχουν υπόνοιες για την ταυτότητα της απανθρακωμένης σορού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3y2ev709dl?integrationId=40599y14juihe6ly}