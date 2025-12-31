Με τις περιπέτειες του Αστερίξ και του Οβελίξ στην Πορτογαλία.

Το τελευταίο τεύχος με τις περιπέτειες του Αστερίξ έχει πουλήσει 1,65 εκατομμύρια αντίτυπα στη Γαλλία από τις 23 Οκτωβρίου, ημέρα που κυκλοφόρησε. Πρόκειται για τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος για το «Αστερίξ στη Λουζιτανία».

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον μικρόσωμο Γαλάτη μας», δήλωσε ο Σελέστ Σουρούγκ, γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Albert René. Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου GFK, τα οποία παρουσίασε η εφημερίδα Ouest-France, ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα έως τις 28 Δεκεμβρίου, αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τεύχος, τη «Λευκή Ίριδα», που κυκλοφόρησε το 2023.

Το νέο τεύχος του κόμικ πουλούσε πάνω από 100.000 αντίτυπα την εβδομάδα τον Δεκέμβριο. Συνολικά, κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχει κάνει τεύχος του Αστερίξ τα τελευταία 20 χρόνια, έπειτα από το τεύχος «Ο ουρανός έπεσε στα κεφάλια τους» του 2005.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό σε μια εκδοτική αγορά που βρίσκεται μάλλον σε μαρασμό», σχολίασε ο Σουρούγκ. Απέδωσε την επιτυχία «στην ποιότητα της δουλειάς των συγγραφέων», του σεναριογράφου Φαμπκαρό και του σχεδιαστή Ντιντιέ Κονράντ αλλά και «στη δημοτικότητα του κόσμου του Αστερίξ», που παραμένει ακέραιη.

Στη νέα περιπέτειά του ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ταξιδεύουν στην Πορτογαλία για να βοηθήσουν τους Λουζιτανούς στον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων. Στην Πορτογαλία, οι πωλήσεις έφτασαν τα 150.000 αντίτυπα, από 30.000 που ήταν κατά μέσο όρο στα προηγούμενα τεύχη. Αυξημένες πωλήσεις καταγράφονται και σε άλλες «παραδοσιακές» αγορές του Αστερίξ, όπως η Γερμανία και η Ισπανία.

Το επόμενο τεύχος αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027, ενώ στα τέλη του 2026 θα βγει στους κινηματογράφους μια γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων που μεταφέρει τον Αστερίξ στο «Βασίλειο της Νουβίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP