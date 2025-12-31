Ο 45χρονος τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς στις Άλπεις και συνοδευόταν από έναν ανεξάρτητο εκπαιδευτή.

Ένας εκπαιδευτής που συνόδευε έναν Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις, τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές καθώς βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά.

Οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για «χρήση ναρκωτικών» και «ανθρωποκτονία εξ αμελείας» με το σκεπτικό ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, ανέφερε ο εισαγγελέας της Αλμπερτβιλ, Μπενουά Μπασελέτ. Ο 45χρονος τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς και συνοδευόταν από έναν ανεξάρτητο εκπαιδευτή, ο οποίος είχε την επίβλεψη άλλων δύο σκιέρ.

Ο Αμερικανός φορούσε κράνος και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα, όμως είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έναν βράχο και δεν κατάφερε να επιζήσει. Ο εκπαιδευτής υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, όμως στη εξέταση για ναρκωτικά, το αποτέλεσμα βγήκε θετικό, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Οι αρχές συμβουλεύουν τους τουρίστες να μην κάνουν σκι εκτός πίστας, κάπως είναι «επικίνδυνο» λόγω της κατάστασης του χιονιού.

Με πληροφορίες του AFP