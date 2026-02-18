Ολοκληρώθηκαν οι ελληνικές συμμετοχές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Νεφέλη Τίτα, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου έριξαν την «αυλαία» για την ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και η Νεφέλη Τίτα συμμετείχαν στο ομαδικό σπριντ σκι αντοχής και πήραν την 26η θέση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi0kszjdp09?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου συμμετείχε στην τεχνική κατάβαση του αλπικού σκι, όπου ένα λάθος είχε ως συνέπεια να ακυρωθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi0nd7aiud5?integrationId=40599y14juihe6ly]

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν πήγε όπως περίμενα. Έκανα ένα λάθος και δεν έχω τερματισμό, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά», δήλωσε μετά τον αγώνα η Μαρία Ελένη Τσιόβολου.

«Σημασία έχει ότι το ευχαριστήθηκα, είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τη χώρα και έκανα το καλύτερο που μπορώ», συμπλήρωσε μετά τη δεύτερη συμμετοχή της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi2eu5gkqyh?integrationId=40599y14juihe6ly}