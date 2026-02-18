Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 1,99 δολάρια ή 3,19%, φτάνοντας τα 64,32 δολάρια το βαρέλι.

Άλμα περίπου 3% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ότι το Ιράν αγνόησε βασικές «κόκκινες γραμμές» της Ουάσινγκτον στις πρόσφατες πυρηνικές συνομιλίες και ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης παραμένει στο τραπέζι.

Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,99 δολάρια ή 3,19%, φτάνοντας τα 64,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο 3,03% στα 69,46 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αντέδρασε έντονα στις εντεινόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες, οι οποίες επανέφεραν τον φόβο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Οι δηλώσεις Βανς ήρθαν στον απόηχο των πυρηνικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών απεσταλμένων και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές» και έκανε λόγο για μια γενική συμφωνία επί βασικών αρχών, γεγονός που είχε οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέτρεψε το κλίμα, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκε στις βασικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, παρότι υπήρξε συμφωνία για συνέχιση των επαφών, το Ιράν δεν δείχνει διατεθειμένο να αναγνωρίσει και να συζητήσει τις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βανς τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης στρατιωτικής ισχύος εάν η διπλωματία αποτύχει να ανακόψει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, πηγές που μίλησαν στο Axios ανέφεραν ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν δεν θα περιοριζόταν σε στοχευμένα πλήγματα, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρείας κλίμακας σύγκρουση με διάρκεια εβδομάδων. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά στα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Παρότι ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι τμήμα των Στενών έκλεισε προσωρινά λόγω των ασκήσεων, αναλυτές της εταιρείας Kpler ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκε διακοπή της ναυσιπλοΐας. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά παραμένει νευρική, καθώς ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ροές πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην περιοχή, ενώ το USS Gerald Ford κατευθύνεται επίσης προς τη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η ανάπτυξη δεύτερου αεροπλανοφόρου έγινε ως μέτρο προετοιμασίας σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα το χρειαστούμε».