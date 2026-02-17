Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος έμμεσων συνομιλιών Ιράν - ΗΠΑ.

Την ώρα που οι νέες έμμεσες συνομιλίες ήταν ακόμη σε εξέλιξη στην Ελβετία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με στόχο να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ προειδοποιούσε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί.

«Ακούμε συνεχώς να λένε» ότι οι ΗΠΑ «έστειλαν ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας. «Ένα πολεμικό πλοίο είναι οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο όπλο, όμως το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμη περισσότερο», επέμεινε.

Η Ουάσινγκτον έστειλε τον Ιανουάριο στην περιοχή του Κόλπου το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται ανοικτά του Ιράν σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τις ακτές του. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Τζέραλντ Φορντ, αναμένεται να το συναντήσει σε ημερομηνία που παραμένει αβέβαιη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είπε ο Αλί Χαμενεΐ.

«Σε έναν από τους πρόσφατους λόγους του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως εδώ και 47 χρόνια η Αμερική δεν έχει καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία... Σας το λέω: δεν θα τα καταφέρετε», είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε σήμερα το πρωί κοντά στη Γενεύη προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αν πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσεις - γιατί δεν υπάρχει πραγματικά περιθώριο ελιγμών για να διαπραγματευθούμε - το να προσδιορίζεται εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι λάθος και ανόητο», σχολίασε, αναφερόμενος στις επανειλημμένες εκκλήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, που άλλοτε είναι απειλητικές, άλλοτε υπαγορεύουν τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να γίνει, αποκαλύπτουν μια επιθυμία να κυριαρχήσει το ιρανικό έθνος», είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση «ανόητη», ο ανώτατος ηγέτης υποστήριξε ότι έτσι ενεργούν ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαέλ Μπαγαεΐ εκτίμησε σήμερα σε ένα βίντεο ότι η άρση των κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της χώρας είναι «αναπόσπαστο τμήμα κάθε συμφωνίας για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος».

Το Ιράν πραγματοποιεί ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν ξεκίνησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά προς το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Tasnim News Agency.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν από χθες στρατιωτική άσκηση στο Στενό του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν - θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο, από τις οποίες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Ετοιμοι να κλείσουν το Στενό με μία εντολή»

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τι μπορούν να κλείσουν το Στενό του Ορμούζ, αν δοθεί εντολή.

Ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών (IRGC) δήλωσε ότι οι δυνάμεις του μπορεί να κλείσουν το στρατηγικής σημασίας Στενό «κατόπιν εντολής της ανώτατης ηγεσίας της χώρας».

Κατά την επίβλεψη της μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής άσκησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να εφαρμόσουν οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόσθεσε ότι τα όπλα που θα χρησιμοποιούνταν σε συνθήκες πολέμου «θα ήταν εντελώς διαφορετικά» από εκείνα που παρουσιάζονται στην τρέχουσα άσκηση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.