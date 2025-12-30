Πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα στον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης.

Με απόφαση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται αναλυτικά ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων για το φορολογικό έτος 2025, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026. Πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα στον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την έγκαιρη προσυμπλήρωση και την ομαλή κατάθεση των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων το επόμενο έτος.

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν εισοδήματα φυσικών προσώπων με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο, προκειμένου να περιοριστούν τα λάθη, οι ασυμφωνίες και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται διαχρονικά κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι όλοι όσοι παρακρατούν φόρο βάσει των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούνται να χορηγούν στους δικαιούχους μία και μοναδική βεβαίωση, στην οποία θα αποτυπώνεται το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο ίδιο έτος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος προς παρακράτηση. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να έχει πλήρη και σαφή εικόνα των εισοδημάτων κάθε φορολογουμένου, ανεξαρτήτως φορολογικής επιβάρυνσης. Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων ή παροχών που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα και δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης.

Η εγκύκλιος καθορίζει με σαφήνεια τρεις βασικούς τύπους βεβαιώσεων. Πρόκειται για τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, τη βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Για κάθε τύπο προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο, με υποχρεωτικά πεδία και αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, ώστε τα δεδομένα που αποστέλλονται να είναι πλήρως συμβατά με τα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Καθοριστική αλλαγή συνιστά και η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων, η οποία πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Η υποβολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αναγνωρίζεται και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, στοιχείο που καταδεικνύει την πλήρη μετάβαση της ΑΑΔΕ σε ψηφιακές διαδικασίες. Οι υπόχρεοι καλούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων των δικαιούχων, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ και, για μισθωτούς και συνταξιούχους, του ΑΜΚΑ, ώστε να διευκολύνονται οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

Παράλληλα, η απόφαση περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για περιπτώσεις που αφορούν φορείς του Δημοσίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς, αλλά και καταβολές που πραγματοποιούνται μέσω τρίτων. Παράλληλα, ορίζεται ρητά ποια ποσά δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, όπως ορισμένες αποζημιώσεις εξόδων και κοινωνικές ενισχύσεις που δεν εμπίπτουν στο φορολογητέο εισόδημα.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι ο βασικός σκοπός του νέου πλαισίου είναι η διασταύρωση και η προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των βεβαιώσεων θα χρησιμοποιούνται ώστε τα εισοδήματα και οι παρακρατούμενοι φόροι που δηλώνουν οι φορολογούμενοι να ταυτίζονται με εκείνα που έχουν δηλώσει οι καταβάλλοντες.

Στην πράξη, τα δεδομένα που αποστέλλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμοί μέσω του myAADE θα ενσωματώνονται αυτόματα στις δηλώσεις εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Μισθοί, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης και τον κίνδυνο λαθών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την υποχρέωση χορήγησης βεβαιώσεων στους δικαιούχους. Ωστόσο, για τη φορολογική διοίκηση, το κρίσιμο στοιχείο παραμένει το ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς αυτό αποτελεί τη βάση τόσο για την αυτόματη προσυμπλήρωση των δηλώσεων όσο και για τους εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις που θα ακολουθήσουν.

