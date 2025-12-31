Οι αστρολογικές προβλέψεις 2026 για τους πολιτικούς αρχηγούς. Ποιοι θα έχουν εύνοια.

Ο Μάρτιος του 2026 θα είναι ένας μήνας με πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις - μεταξύ αυτών η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και ο ανασχηματισμός - σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις τής Πηνελόπης Παπουτσή για το επόμενο έτος.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2026 θα είναι ένα έτος «δράσης και υλοποίησης», ενώ θα έχει «την τύχη με το μέρος του». Σύμφωνα με την αστρολόγο, θα είναι «αποτελεσματικός» και «αυτό που έχει βάλει στον νου του, θα το πετύχει».

Ωστόσο, «αυτοί που θα πιεστούν είναι οι συνεργάτες του», γιατί «θα είναι πάρα πολύ αυστηρός και απαιτητικός μαζί τους. Στα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει θέλει να τηρηθούν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «είχε την τύχη με το μέρος του τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε. Έπρεπε να αλλάξει κάποια πράγματα στο επικοινωνιακό του προφίλ, δεν το έκανε και τα φετινά του γενέθλια (7 Φεβρουαρίου) είναι πάρα πολύ πιεστικά».

«Τα λάθη πληρώνονται και οι ευκαιρίες τελειώνουν», είπε χαρακτηριστικά για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.



Το 2026 για τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει «εύνοια παρόμοια με το 2014, ωστόσο όχι τόσο έντονη. Θα πρέπει να κάνει πιο μεθοδικά βήματα»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το διάστημα που τον ευνοεί να ανακοινώσει το κόμμα του είναι ο Μάρτιος. Κοντά στα μέσα Μαρτίου», πρόσθεσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα πρέπει να είναι το 2026 «πιο προσεκτική και μεθοδική. Θα πρέπει να αλλάξει λίγο το πολιτικό της αφήγημα και να σταματήσει να είναι μονοθεματική, αλλιώς δημοσκοπικά θα έχει πρόβλημα».

Το διάστημα που ευνοεί τη Μαρία Καρυστιανού για να «βγει μπροστά» στην πολιτική σκηνή, «είναι από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο». Ωστόσο, «αν δεν έχει δουλέψει μεθοδικά και δεν έχει οργανώσει σωστά τις επόμενες κινήσεις της, θα έχει θέμα».

Μάλιστα, οι πιθανότητες να ανακοινώσει κάποιο κόμμα είναι «αυξημένες το διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2026».

Ο Σωκράτης Φάμελλος «δεν εκμεταλλεύτηκε σωστά τις ευκαιρίες που του δόθηκαν» και το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα «περιοριστεί αρκετά». Ωστόσο, «το δεύτερο εξάμηνο με την παρουσία του Δία στο ζώδιο του λιονταριού θα του δώσει κάτι. Αλλά θα περιοριστεί αρκετά».

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει λιγότερη εύνοια από τον κ. Φάμελλο και έχει ένα συνέδριο τον Φεβρουάριο και «όπως και με τον κ. Ανδρουλάκη, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα».

Για τον Κυριάκο Βελόπουλο, το δεύτερο εξάμηνο μπορεί να πιεστεί και ίσως «βγουν στην επιφάνεια πράγματα γι' αυτόν τα οποία μέχρι τώρα ήταν κρυφά».

Τέλος, η αστρολόγος προβλέπει ανασχηματισμό μετά τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη (4 Μαρτίου) και μέχρι τις 23 Μαρτίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfc8ac2p8mch?integrationId=40599y14juihe6ly}