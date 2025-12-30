Η αλυσίδα κλείνει τα περισσότερα καταστήματά της έχοντας μη βιώσιμο χρέος. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις προκλήσεις στην αγορά των αθλητικών παπουτσιών.

Κάποια στιγμή, τα sneakers, που παλιότερα χρησιμοποιούνταν καθαρά για αθλητική απόδοση, πέρασαν στον χώρο της μόδας.

Ο Daniel Kline τονίζει στο thestreet, «πριν από τον γάμο του, ο αδερφός μου μου είπε ότι έπρεπε να ενημερώσει τους φίλους του ότι δεν μπορούσαν να φορέσουν Jordans με τα Hugo Boss σμόκιν τους. Όντας λίγο μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους της γαμήλιας παρέας, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι τα sneakers είχαν γίνει τόσο μοδάτα που κάποιοι θα τα φορούσαν σε μία περίσταση που απαιτεί επίσημα παπούτσια.

Πλέον ορισμένα μοντέλα sneakers λειτουργούν ως πολυτελή αντικείμενα και όχι για την άθληση, για τον σκοπό δηλαδή της δημιουργίας τους. Αυτή η αλλαγή βοηθά να εξηγηθεί γιατί η αγορά μεταπώλησης έχει αναπτυχθεί τόσο γρήγορα και γιατί οι συλλέκτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλές τιμές.

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια niche κουλτούρα ανάμεσα στους sneakerheads έχει πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μόδας. Τα sneakers έχουν εξελιχθεί σε επενδυτικά κομμάτια, με ορισμένα μοντέλα να βλέπουν τεράστιες αυξήσεις αξίας», δήλωσε ο Jens Kuhlmann, Senior Brand Expert της Vinted, στο AIM Group για την αναφορά του «Running up a $30 billion business: How sneaker resale has gone global».

Τα sneakers έχουν επίσης γίνει επένδυση.

«Η μη ρυθμισμένη δευτερογενής ή μεταπωλητική αγορά για sneakers και streetwear αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, τροφοδοτούμενη από περιορισμένα αποθέματα μεγάλων brands (π.χ. Nike), συνεχή νέα releases, βαθιές συλλογές sneakers από τις οποίες αντλούνται μελλοντικά releases, έναν απέραντο κατάλογο, μια κοινότητα ομοϊδεατών και ψηφιακές αγορές που προσφέρουν διαφάνεια και ευκολία χρήσης», σύμφωνα με την έκθεση Sneakers As An Alternative Asset Class της Cowen.

Αυτό δημιούργησε μια αγορά και οδήγησε στη δημιουργία αρκετών καταστημάτων που ειδικεύονται στην πώληση και μεταπώληση sneakers. Μία από αυτές τις αλυσίδες, η Soleply, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης Chapter 11 νωρίτερα φέτος και έκτοτε έχει κλείσει τέσσερα από τα έξι καταστήματά της.

Η Soleply κατέθεσε πτώχευση

Η Soleply κατέθεσε αίτηση για πτώχευση τον Μάρτιο, μετά την υπερβολική δανειακή επιβάρυνση και μη βιώσιμα χρέη, σύμφωνα με έγγραφα δικαστηρίου που κατατέθηκαν στο PacerMonitor.

Η εταιρεία αναφέρει στην αίτηση πτώχευσής της ότι η κίνηση οφείλεται σε «οικονομική πίεση», κυρίως λόγω «υψηλού επιτοκίου βραχυπρόθεσμων δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για χρηματοδότηση επεκτάσεων καταστημάτων, δημιουργώντας έναν κύκλο ελλείψεων αποθεμάτων και αστάθειας ταμειακής ροής που τελικά αποδείχθηκε μη βιώσιμος», σύμφωνα με το WWD.com.

Η αλυσίδα λιανικής πουλά streetwear και sneakers από brands όπως Asics, Nike, Jordan και New Balance. Στην αίτηση πτώχευσης αναφέρεται ότι, ενώ κάθε κατάστημα ήταν αρχικά κερδοφόρο, το βάρος των χρεών άρχισε σύντομα να επηρεάζει τη λειτουργία τους.

«Οι περιορισμοί στην ταμειακή ροή ανάγκασαν τη Soleply να κατευθύνει σημαντικά έσοδα προς την αποπληρωμή δανείων, αφήνοντας ανεπαρκές κεφάλαιο για τη διατήρηση επαρκών επιπέδων αποθεμάτων», αναφέρει η αίτηση. «Ως αποτέλεσμα, κάποια καταστήματα αντιμετώπισαν δυσκολίες στη διατήρηση των ίδιων επιπέδων πωλήσεων και η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με αυξανόμενες οικονομικές προκλήσεις».

Η αλυσίδα έκλεισε γρήγορα τέσσερα από τα έξι καταστήματά της, διατηρώντας τα Cherry Hill, New Jersey, και Plymouth Meeting, Pennsylvania.

Η Soleply δήλωσε στις δικαστικές καταθέσεις ότι τα έσοδά της για το 2024 ήταν 8,8 εκατ. δολάρια, μειωμένα από 10,4 εκατ. δολάρια το 2023.

Soleply: Σύνοψη πτώχευσης

21 Μαρτίου 2025: Κατάθεση πτώχευσης – Η Soleply LLC κατέθεσε εθελοντικά πτώχευση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Τζέρσεϊ, υπό τον αριθμό υπόθεσης 25-12919, με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μεταξύ 1 και 10 εκατ. δολαρίων.

Τέλη Μαρτίου 2025: Κλείσιμο καταστημάτων – Μετά την αίτηση, η Soleply άρχισε να κλείνει τα περισσότερα φυσικά καταστήματα, κλείνοντας τέσσερα από τα έξι, σύμφωνα με το Money Digest.

23 Απριλίου 2025: Συνάντηση πιστωτών – Προγραμματισμένη για το πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης, όπου η εταιρεία απαντά σε ερωτήσεις υπό όρκο.

Στόχος αναδιοργάνωσης – Στο πλαίσιο της πτώχευσης, η Soleply επιδίωξε να αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις της και να παραμείνει lean, επικεντρωμένη στα πιο επιτυχημένα καταστήματα.

14 Αυγούστου 2025: Επιβεβαίωση σχεδίου αναδιοργάνωσης – Ο δικαστής που εξέταση την πτώχευσε ενέκρινε το σχέδιο που καθορίζει πώς η Soleply θα αναδιαρθρώσει τα χρέη της και θα συνεχίσει ή θα τερματίσει τις δραστηριότητές της υπό επίβλεψη.

Η υπόθεση πτώχευσης παραμένει ενεργή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Νέας Τζέρσεϊ (Case No. 1:25-bk-12919), σύμφωνα με το Inforuptcy.

Η αγορά μεταπώλησης sneakers συνεχίζει να αναπτύσσεται

Παρά τη μάχη επιβίωσης της Soleply, η εταιρεία είχε μεγάλα σχέδια.

«Από την ίδρυσή μας στις 9 Ιανουαρίου 2021, μέσα στις προκλήσεις της πανδημίας, βιώσαμε μια αξιοσημείωτη πορεία, επεκτεινόμενοι γρήγορα σε επτά καταστήματα, με όγδοο στον ορίζοντα. Αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη οφείλεται στην αφοσίωσή μας στην τελειοποίηση των βασικών αρχών και τη χρήση συγκεκριμένων δεδομένων για στρατηγικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Το φιλόδοξο όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε 100 καταστήματα έως το 2030», ανέφερε η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Το RunRepeat μοιράστηκε λεπτομέρειες για την αναπτυσσόμενη αγορά κυκλοφορίας sneakers:

Μέχρι το τέλος του 2023, η συνολική αγορά μεταπώλησης sneakers θα συγκεντρώσει 11,5 δισ. δολάρια σε έσοδα, δηλαδή 15,3% της πρωτογενούς αγοράς sneakers.

Η αγορά μεταχειρισμένων sneakers θα έχει ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 16,4%, φτάνοντας τα 53,2 δισ. δολάρια σε συνολικές πωλήσεις μέχρι το 2032.

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο κύριος παίκτης στις παγκόσμιες δευτερογενείς πωλήσεις sneakers, κλείνοντας το 2023 με 2 δισ. δολάρια έσοδα.

Air Jordan και Nike κυριαρχούν στην αγορά μεταπώλησης με συνδυασμένο μερίδιο 71,3% το 2020.

«Τα sneakers καταλαμβάνουν μια μοναδική θέση ανάμεσα στη μόδα και τη συλλεκτικότητα. Παρόλο που πολλοί καταναλωτές αγοράζουν sneakers για να τα φορέσουν, υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο τμήμα αγοραστών που τα βλέπει ως επενδυτικά κομμάτια. Η σπανιότητα ορισμένων μοντέλων και η υψηλή ζήτηση για περιορισμένες εκδόσεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για επαγγελματίες πωλητές να αναπτυχθούν σε αυτές τις αγορές», δήλωσε ο Robin Schuil, CEO της Vendora, στο AIM Group.