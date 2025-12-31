Η εικόνα της αγοράς διαμορφώθηκε πιο καθαρά τις τελευταίες ημέρες.

Με μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να κάνει ποδαρικό το 2026, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις από την πορεία της χονδρικής αγοράς τον Δεκέμβριο. Αν και οι ανατιμητικές τάσεις είναι ορατές, εκτιμάται ότι για έναν ακόμη μήνα οι πάροχοι θα επιχειρήσουν, στο μέτρο του δυνατού, να συγκρατήσουν τις πιέσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγιά τους, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις στους καταναλωτές και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η εικόνα της αγοράς διαμορφώθηκε πιο καθαρά τις τελευταίες ημέρες, καθώς την περασμένη Δευτέρα η χονδρική τιμή της μεγαβατώρας σκαρφάλωσε στα 102,75 ευρώ, μετά από μια ολιγοήμερη αποκλιμάκωση που καταγράφηκε την περίοδο των Χριστουγέννων. Για τις πρώτες 29 ημέρες του μήνα, η μέση τιμή ανέρχεται στα 110,88 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,16% σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 106,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Την ίδια περίοδο του Νοεμβρίου, η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 106,97 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά κινείται μεν ανοδικά, αλλά χωρίς απότομες μεταβολές.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν αυτή η διαφορά θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα και σε ποιον βαθμό θα περάσει τελικά στα τιμολόγια του Ιανουαρίου. Παρά τις αυξητικές τάσεις, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το νέο έτος δεν θα ξεκινήσει με έντονες ανατιμήσεις. Οι μεγάλοι πάροχοι, τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο, ακολούθησαν μια σαφώς συντηρητική πολιτική τιμών, επιδιώκοντας αφενός να διατηρήσουν το πελατολόγιό τους και αφετέρου να στηρίξουν τη σταδιακή στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα νέα τιμολόγια του Ιανουαρίου, που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τις εταιρείες ενέργειας, δεν εκτιμάται ότι θα παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με εκείνα του Δεκεμβρίου. Η αύξηση που έχει καταγραφεί στη χονδρική αγορά δεν φαίνεται να ξεπερνά το 5%, ποσοστό που αφήνει περιθώρια στους παρόχους να απορροφήσουν μέρος των πιέσεων, ειδικά σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος.

Την ίδια ώρα, ενώ οι καταναλωτές αναμένουν τις ανακοινώσεις για τα τιμολόγια Ιανουαρίου, έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή των νέων πορτοκαλί τιμολογίων ρεύματος. Πρόκειται για μια νέα κατηγορία τιμολογίων που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναμόρφωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στοχεύει στη διαφοροποίηση των επιλογών για τους καταναλωτές, ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, τα πορτοκαλί τιμολόγια θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι οι επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση. Για τους μικρούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά, η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2026, δίνοντας ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής τόσο στους παρόχους όσο και στους πελάτες.