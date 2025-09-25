Ένας μικρός θησαυρός στο Πήλιο που μπορεί να «κερδίσει την καρδιά σας».

Η αλήθεια είναι πως το Πήλιο από μόνο του μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια φυσική ομορφιά, τοπικά φαγητά και ντόπιους ανθρώπους, που γνωρίζουν από καλή φιλοξενία.

Ειδικότερα, βρίσκεται στην Μαγνησία, στην κεντρική Ελλάδα, ανάμεσα στον Παγασητικό κόλπο και το Αιγαίο Πέλαγος, ενώ το βουνό του Πηλίου, απλώνεται σε μεγάλες εκτάσεις με το μεγαλύτερο υψόμετρο να φτάνει στα 1.600 μέτρα από τη θάλασσα, το Πουρί.

Παραμένει είναι καταπράσινο σχεδόν όλο τον χρόνο, με πυκνά δάση από οξιές, καστανιές, πλατάνια και μηλιές, με πανέμορφα παραδοσιακά χωριά με πέτρινα σπίτια, λιθόστρωτα καλντερίμια και μοναδική αρχιτεκτονικ. Ένα από αυτά τα χωριουδάκια λοιπόν είναι και η Τζάστενη.

Ο οικισμός -διαμάντι στο Πήλιο

Η Τζάστενη, ουσιαστικά αποτελεί έναν μικρό κολπίσκο στη Νότα πλευρά του Πηλίου. Είναι ένας πολύ μικρός οικισμός, πάνω από την ομώνυμη γραφική παραλία, ανάμεσα στα χωριά Μηλίνα και Τρικέρι. και ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά και την απόλυτη αρμονία που προκεύπττει καθώς η θάλασσα, συναντά το βουνό.

Ουσιαστικά, αποτελεί μια παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στον Παγασητικό Κόλπο, με γραφικά σοκάκια και παρθένα μονοπάτια μέσα στα δέντρα που οφηγούν στην κεντρική παραλία της περιοχής. Το καλοκαίρι, φυσικά και είναι η καταλληλότερη εποχή για να επισκφτείτε τη Τζάστενη, ωστόσο, το τοπίο παραμένει μαγικό και στις αρχές του φθινοπώρου.

Στη Τζάστενη, η βασική εμπειρία για τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι το κολύμπι και η χαλάρωση στα πεντακάθαρα, ήρεμα νερά του μικρού κόλπου, ωστόσο το τοπίο και η περιοχή ενδείκνυται για σύντομους περιπάτους και πεζοπορία στα γύρω χωριά.

Τέλος, στη γύρω περιοχή, υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες, με τοπικά, φρέσκα προϊόντα, να έρχονται κατευθείαν από τα νερά του κόλπου, ενώ η παράδοση του τόπου φαίνεται στην αρχιτεκτονική των σπιτιών, στα χωριά με στενά δρομάκια, στα φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλο, ελιές.

Το Πήλιο είναι ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς στην Ελλάδα — ένας τόπος όπου το βουνό και η θάλασσα ενώνονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Για τους εξής λόγους λοιπόν και η Τζάστενη, είναι η ιδανική επιλογή για εσάς που αγαπάτε τη φύση και την παράδοση.

{https://www.youtube.com/watch?v=4x8ecnY5n-c}