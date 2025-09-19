Το καταλληλότερο σημείο της Κορίνθου για τις πρώτες μονοήμερες εκδρομές του φθινοπώρου!

Είναι αλήθεια πως οι περισσότερες περιοχές της Κορίνθου, αποτελούν σημείο αναφοράς για πολλούς, καθώς μεταφέρουν από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα μια πλούσια ιστορική κληρονομιά!

Η Κόρινθος, βρίσκεται στην Πελοπόννησο, χτισμένη στον ομώνυμο Ισθμό που ενώνει την χερσόνησο με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και αναμφίβολα αξίζει να την επισκεφτείτε με σκοπό να φτάσετε στην Αρχαία Κόρινθο και στον αρχαιολογικό χώρο με το ναό του Απόλλωνα, την αγορά και τα ρωμαϊκά λουτρά. Παρ’ όλα αυτά η Διώρυγα της Κορίνθου, αποτελεί από μόνη της ένα εντυπωσιακό και πιο σύγχρονο κατασκεύασμα.

Η Κόρινθος ωστόσο, ενδείκνυται και για σύντομες μονοήμερες εκδρομές, καθώς η μαγεία της φύσης μπορεί να σας καθηλώσει. Ποια είναι λοιπόν η «Ελβετία» της Κορίνθου.

Η «Ελβετία» της Κορίνθου – Σημείο συνάντησης για τους φυσιολάτρες

Ο λόγος λοιπόν για την Λίμνη Δόξα, η οποία βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία στην περιοχή του Φενεού.

Αποτελεί τεχνητό δημιούργημα σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, ενώ σκοπός της ήταν εξ αρχής η άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, με την πάροδο των χρόνων έχει πλαισιωθεί από ένα άκρως φυσικό και καταπράσινο τοπίο, ικανό να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Λίμνη Δόξα περιβάλλεται από έλατα και καρυδιές και πλατάνια ενώ το τοπίο το συμπληρώνει και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που βρίσκεται πάνω σε μια λωρίδα γης στο κέντρο της λίμνης.

Για τους εξής λόγους λοιπόν, η λίμνη, αποτελεί σημείο αναφορά καθώς μπορείτε να συνδυάσετε μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα με διασκέδαση και πληθώρα επιλογών σε δραστηριότητες στη φύση.

Ήσυχες βόλτες γύρω από τη λίμνη, με όμορφα μονοπάτια για πεζοπορία προς τα γύρω βουνά, ενώ είναι επίσης ιδανική για πικνίκ και χαλάρωση στη φύση. Τέλος, απέχει μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, ενώ στο σημείο υπάρχουν και παραδοσιακά μαγαζάκια για φαγητό και καφέ.

