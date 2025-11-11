Σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, το Waldorf Astoria Scarlet Bay ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2029.

H Hilton ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για το Waldorf Astoria Scarlet Bay, στο πλαίσιο συμφωνίας διαχείρισης με τον όμιλο Royal Group Holding. Το έργο σηματοδοτεί την άφιξη του εμβληματικού brand πολυτελείας Waldorf Astoria στην Ελλάδα, εντάσσοντάς τη στο χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων Waldorf Astoria Hotels & Resorts, που πλέον δραστηριοποιούνται σε σχεδόν 20 χώρες παγκοσμίως.

Η Πελοπόννησος, γνωστή για τα επιβλητικά βουνά και τις υπέροχες παραλίες, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για το Waldorf Astoria Scarlet Bay. Κομβικό στοιχείο αυτής της ανεπανάληπτης εμπειρίας είναι η εκλεπτυσμένη εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου, με προσωπικό concierge που φροντίζει κάθε λεπτομέρεια, διασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες θα δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή.

Ο Dan Wakeling, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης, Luxury & Residences, EMEA, της Hilton, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το πρώτο μας ξενοδοχείο Waldorf Astoria στην Ελλάδα – έναν προορισμό που ενσαρκώνει απόλυτα τη διαχρονική κομψότητα και την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια της μάρκας μας. Αυτό το ντεμπούτο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Hilton, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε δυναμικά την παρουσία μας στη χώρα, όπου πλέον λειτουργούν περισσότερα από εξήντα ξενοδοχεία υπό οκτώ διαφορετικά brands, σε συνεργασία με την SLH. Με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά, την εξαιρετική κουζίνα και τη θερμή φιλοξενία της, η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό παγκόσμιας κλάσης, και είμαστε ενθουσιασμένοι που εμπλουτίζουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας με αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο πολυτελείας».

Το Waldorf Astoria Scarlet Bay θα διαθέτει 121 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, όλα με μαγευτική θέα στη θάλασσα. Με τον κομψό σχεδιασμό, απόλυτη ιδιωτικότητα και την υψηλού επιπέδου άνεση να πρωταγωνιστούν, κάθε δωμάτιο εγγυάται μια αξέχαστη εμπειρία. Το ξενοδοχείο θα προσφέρει επίσης branded κατοικίες σε 13 βίλες.

Πέρα από τα δωμάτια, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες ευεξίας στο σπα του Waldorf Astoria. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, με την κεντρική πισίνα να προσφέρει εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και στην ακτογραμμή προς το μαγευτικό νησί των Σπετσών, γήπεδο τένις, γυμναστήριο και κλαμπ για παιδιά. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν γαστρονομικές εμπειρίες στα εστιατόρια και lounges του ξενοδοχείου, όπως το θρυλικό Peacock Alley, το signature εστιατόριο, το εστιατόριο στο beach club, το lobby lounge και το καφέ.

(Photo credits:Georges Batzios Architects)