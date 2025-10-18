Αλλάζει ο καιρός, αλλά όχι παντού. Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Διαφορετικός θα είναι ο καιρός, από περιοχή σε περιοχή, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχουμε τοπικά φαινόμενα σε Θράκη και αν. Μακεδονία. Ωστόσο, μεταξύ Τρίπολης και Ζακύνθου θα έχουμε μια… γλώσσα βροχής που θα επεκταθεί. Και φτάνοντας στο πρωί της Κυριακής τα φαινόμενα θα φτάσουν στην Αττική μέχρι και τις Σποράδες. Σε Ήπειρο και Κέρκυρα, Κυκλάδες και Κρήτη ο καιρός θα είναι καλός.

Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε μια «ζώνη» με βροχές από το νότιο Ιόνιο, την Αττική μέχρι και την Λέσβο και την Λήμνο. Σε Ζάκυνθο και δυτική ΝΔ Πελοπόννησο θα ενταθούν οι βροχές και θα έχουμε και καταιγίδες.

Το βράδυ της Κυριακής τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς τις Κυκλάδες και ανατολικότερα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει στους 19 βαθμούς, στα νότια τους 28 και στα βόρεια από 15 έως 21 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει από 18 έως και 20 βαθμούς και στα ανατολικά από 18 έως και 24 (στα νότια τμήματα).

Τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έχουμε επίσης βροχές σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Αττική και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα δείξει μια εμμονή στην Πελοπόννησο η οποία χρειάζεται προσοχή.

Η θερμοκρασία στα νότια νησιωτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιμές θα είναι φυσιολογικές.

Την Τρίτη υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε βροχές στη δυτική Ελλάδα, όπως και την Τετάρτη, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης ο καιρός θα βελτιωθεί από τα δυτικά.

Από 24/10 έως και 29/10 η τάση είναι να έχουμε ένα νέο πέρασμα από βροχοπτώσεις.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=FLDSADV1ujY}