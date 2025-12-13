Πού υπάρχει πιθανότητα βροχής σήμερα Σάββατο - Αναλυτικά πρόγνση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αναλυτικά, σήμερα Σάββατο προς ανατολικά και νότια θα συναντήσουμε κατά τόπους συννεφιές και θα σημειωθούν λίγες βροχές προς την ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια, την Αττικοβοιωτία, την ανατολική-βορειοανατολική Πελοπόννησο, ακόμη και προς τη βόρεια Κρήτη.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Βοριάδες θα επικρατήσουν μέσα στο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές εντάσεις.

Στον αντίποδα, στο Ιόνιο θα συναντήσουμε μέτριους νότιους-νοτιοανατολικούς ανέμους.

Η θερμοκρασία ξεκινά από χαμηλές τιμές νωρίς το πρωί. Αργά το μεσημέρι όμως ο υδράργυρος προς τα ανατολικά και βόρεια θα φθάσει τους 14-16 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17-19 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, αναμένουμε κατά τόπους συννεφιές και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες βροχές κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι σε Σαρωνικό και νότιο Ευβοϊκό θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και προς τα ανατολικά και βόρεια θα φθάνουν σε εντάσεις ακόμα και τα 6 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 10-17 βαθμούς Κελσίου.

Με κατά τόπους συννεφιές θα κυλήσει η μέρα και για τη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει και τους 14 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewtvwp2i7m1?integrationId=40599y14juihe6ly}