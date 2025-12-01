Το 23ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ και μεταδόθηκε ζωντανά, την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, από το ΑΝΤ1+. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Όσκαρ Πιάστρι, στη 2η θέση, και o Kάρλος Σάινθ, στην 3η θέση.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον David Coulthard, πρώην οδηγό F1, καθώς και με τον Novak Djokovic, οι οποίοι μίλησαν στη κάμερα του ΑΝΤ1/ΑΝΤ1+.

Ακόμη, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Mario Isola, διευθυντή της Pirelli Motorsport, λίγο πριν από τον καθοριστικό αγώνα στο Κατάρ, όπως και του Νικόλα Τομπάζη, διευθυντή μονοθεσίων της FIA, που αναφέρθηκε στα αίτια του αποκλεισμού των δύο McLaren στο Λας Βέγκας.

Επιπλέον, μεταδόθηκαν οι δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του ΑΝΤ1/ΑΝΤ1+ δεκάδες celebrities, που πέρασαν από το κόκκινο χαλί στα paddock του Las Vegas.

Formula 1: Όσα έγιναν στο 23ο GRAND PRIX στο Κατάρ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Η εξέλιξη του αγώνα στο Κατάρ ήταν πραγματικά συγκλονιστική.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε το λανθασμένο στρατηγικό ρίσκο της McLaren, που φοβήθηκε μήπως αδικήσει έναν από τους οδηγούς της, και πήρε μία ανέλπιστη νίκη, την 7η φετινή και την 3η συνεχόμενη στο Κατάρ.

Ο Ολλανδός μείωσε έτσι τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον Νόρις στους 12 βαθμούς, ο Όσκαρ Πιάστρι, που τερμάτισε 2ος , υπολείπεται 16 βαθμούς, και όλα θα κριθούν στον μεγάλο τελικό του Άμπου Ντάμπι την ερχόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 15:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Πιάστρι κράτησε την πρωτοπορία και ο Νόρις έχασε τη 2 η θέση από τον Φερστάπεν.

Ο Πιάστρι είχε ρυθμό να ανοίξει τη διαφορά, ο Φερστάπεν ακολουθούσε σταθερά, ενώ ο Νόρις δεν μπορούσε να συμβαδίσει. Στον 7 ο γύρο, η σύγκρουση Γκασλί – Χούλκενμπεργκ έβγαλε το αυτοκίνητο ασφαλείας και όλοι οι οδηγοί – πλην των McLaren – μπήκαν για αλλαγή ελαστικών.

Η λογική ήταν απλή: απέμεναν 50 γύροι, κάθε σετ μπορούσε να καλύψει έως 25 (λόγω περιορισμού ασφαλείας), οπότε οι ομάδες κέρδιζαν περίπου 10 δευτερόλεπτα στα πιτ χάρη στον μειωμένο ρυθμό. Οι McLaren, που δεν άλλαξαν λάστιχα, έμειναν μπροστά, αλλά ο Φερστάπεν είχε κολλήσει πίσω τους έχοντας πλέον πραγματοποιήσει το ένα από τα δύο πιτ στοπ.

Πιθανότατα, στη βρετανική ομάδα δεν θέλησαν να ευνοήσουν τον έναν οδηγό, μοιράζοντας διαφορετικές στρατηγικές.

Αυτό, όμως, αποδείχτηκε καταστροφικό, καθώς, αναπόφευκτα, όταν οι McLaren μπήκαν στα πιτ, ο Ολλανδός πέρασε μπροστά και έμεινε εκεί έως το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Μαξ Φερστάπεν, όπως και οι περισσότεροι οδηγοί, χρησιμοποίησε δύο σετ μέσης γόμας και για το φινάλε τη σκληρή, η οποία αποδείχτηκε ανθεκτική και αρκετά γρήγορη.

Ο Νόρις, που δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό, έπεσε στην 5 η θέση μετά το δεύτερο πιτ στοπ. Πίεσε, έφτασε τον Αντονέλι και ο άπειρος Ιταλός, λίγο πριν το τέλος, έκανε ένα λάθος που έφερε τον Νόρις στην 4η θέση, πίσω από τον Σάινθ.

Έτσι, ο Νόρις πήρε δύο βαθμούς παραπάνω και πλέον του αρκεί η 3 η θέση για να κατακτήσει τον τίτλο στο Άμπου Ντάμπι.

Αν είχε τερματίσει 5 ος , δεν θα του αρκούσε σε περίπτωση νίκης του Φερστάπεν, καθώς τότε θα ισοβαθμούσαν, με τον Ολλανδό να υπερτερεί λόγω μίας επιπλέον νίκης.

Όλα, λοιπόν, θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι. Η λογική δείχνει Νόρις, καθώς έχει προβάδισμα 12 βαθμών, η δυναμική της στιγμής δείχνει Φερστάπεν, ενώ ο Πιάστρι δύσκολα θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο, καθώς υστερεί 16 βαθμούς από τον Νόρις.

Ο νικητής, Μαξ Φερστάπεν, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: «Ήταν ένας τρομερός αγώνας. Η ομάδα έκανε τη σωστή επιλογή στρατηγικής να μπούμε για αλλαγή ελαστικών, ήταν έξυπνο. Είχαμε ελαστικά με διαφορετικό αριθμό γύρων χρήσης, αλλά διατηρήσαμε πολύ δυνατό ρυθμό σε ένα γενικά πολύ δύσκολο τριήμερο.

Όταν κατάλαβα πως οι McLaren δεν μπήκαν για αλλαγή, σκέφτηκα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Μετά άνοιξαν τη διαφορά, όμως, έπρεπε να κάνουν 25 γύρους και η φθορά ήταν μεγάλη. Ευτυχώς, όλα λειτούργησαν σωστά για εμάς. Κερδίσαμε τον αγώνα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στη μάχη του τίτλου μέχρι τέλους».

Δείτε τις δηλώσεις των Σάινθ, Πιάστρι και Φερστάπεν, μετά το τέλος του αγώνα εδώ.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 , οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, αλλά και το podcast «Brake Test» με τον Κώστα Λεώνη και την Μαρία Ανδρεάδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Τα μονοθέσια ετοιμάζονται για το απόλυτο φινάλε! Το 24ο Grand Prix της χρονιάς έρχεται την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι, ζωντανά, αποκλειστικά στις 15:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Η ένταση κορυφώνεται, η πίστα παίρνει φωτιά και ο τίτλος κρέμεται σε μία κλωστή.

Ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο και θα γραφτεί στην κορυφή της Formula 1; Μην το χάσετε!