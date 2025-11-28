Διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο του 2026 σε χρωματισμούς Iceberg White και Ducati Red, εκδόσεις Monster και Monster+.

Η Ducati ξεκίνησε την παραγωγή της πέμπτης γενιάς της εμβληματικής Monster στο εργοστάσιο του Borgo Panigale, παρουσιάζοντας μια μοτοσυκλέτα πιο ελαφριά και προηγμένη τεχνολογικά από οποιοδήποτε προηγούμενο τετραβάλβιδο μοντέλο. Η νέα Monster συνδυάζει κινητήρα V2 με μεταβλητό χρονισμό, κορυφαίο διάστημα συντήρησης 45.000 χλμ., και σχεδιασμό που συνδυάζει σπορ χαρακτήρα με ευκολία οδήγησης.

Το νέο μοντέλο επαναφέρει χαρακτηριστικά που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της Monster: προβολέας πλαισιωμένος από τους «ώμους» του ρεζερβουάρ τύπου “bison-back”, μονοκόμματη σέλα και κοντή, ελαφριά ουρά. Ο δικύλινδρος V2 κινητήρας με σύστημα IVT εξασφαλίζει ισχυρή απόδοση στις υψηλές στροφές, ενώ το 80% της ροπής είναι διαθέσιμο από 4.000 έως 10.000 σ.α.λ.

Η νέα Monster διαθέτει μονοκόκ πλαίσιο με διπλό ψαλίδι εμπνευσμένο από την Panigale V4, υποπλαίσιο από τεχνοπολυμερές και μειωμένο συνολικό βάρος κατά 4 κιλά (175 kg ξηρό). Η ανάρτηση Showa προσφέρει άνεση και σπορ επιδόσεις, ενώ η θέση οδήγησης είναι πιο πρακτική με χαμηλότερη σέλα και καλύτερη τοποθέτηση τιμονιού.

Η Monster 2026 ενσωματώνει τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Urban, Wet) και προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο με DTC, DWC, EBC και cornering ABS. Η οθόνη TFT 5 ιντσών υποστηρίζει το Ducati Multimedia System, πλοήγηση Turn-by-turn και λειτουργίες Road/Road Pro Info για βέλτιστη αναγνωσιμότητα.

Για εξατομίκευση, η Ducati Performance προσφέρει αξεσουάρ από ανθρακονήματα ή αλουμίνιο, σπορ σέλα με Alcantara και εξάτμιση τιτανίου Termignoni, μειώνοντας το βάρος και ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Η Monster 2026 θα είναι διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο του 2026 σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς, Ducati Red και Iceberg White, στις εκδόσεις Monster και Monster+, με ζελατίνα και κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη, ενώ υπάρχει και έκδοση 35 kW για κατόχους διπλώματος A2.

{https://www.youtube.com/watch?v=edVxX24bdLY}