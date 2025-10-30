Νεκρός οδηγός μηχανής χτες τη νύχτα, σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν ο νεαρός άνδρας, που κινούνταν με τη μηχανή του στο ρεύμα προς Παιανία, έχασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο της μηχανής η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον 23χρονο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό και εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Μεταξύ των στοιχείων που διερευνώνται είναι και το ενδεχόμενο να υπήρχε άλλο όχημα στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος, κάτι που ίσως να επηρέασε την πορεία της μηχανής.