Η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση για εξαγορά της Γιουβέντους.

Η Γιουβέντους δεν θα αλλάξει ιδιοκτησία, δεδομένου ότι η Exor, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Ανιέλι, που ελέγχει τον σύλλογο, ανακοίνωσε ότι απέρριψε ομόφωνα την προσφορά εξαγοράς που υπέβαλε η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether.

Σε σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζεται από την Exor ότι επρόκειτο για μια ανεπιθύμητη προσφορά και επιβεβαίωσε τη θέση της, καθώς η εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει μέρος ή το σύνολο του μεριδίου της σε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Tether, η οποία είναι ήδη μειοψηφικός μέτοχος στον σύλλογο.

Η οικογένεια Ανιέλι διατηρεί την πλήρη δέσμευσή της στη «Γηραιά Κυρία» που βρίσκεται στην 7η θέση της Serie A και υποστηρίζει την νέα διοίκηση στην αθλητική και οικονομική της στρατηγική.

Η Tether απέκτησε μερίδιο 8% στον σύλλογο του Τορίνο τον Φεβρουάριο του 2025, ένα μερίδιο που έκτοτε έχει αυξηθεί στο 11,5%. Η Tether είχε προσφέρει να αγοράσει το υπόλοιπο 65,4% που κατέχει η Exor έναντι εκτιμώμενου ποσού 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, με βάση την τιμή των 2,66 ευρώ ανά μετοχή.

Επρόκειτο για μια προσφορά που υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή στο Μιλάνο, σε συνδυασμό με την υπόσχεση επένδυσης ενός επιπλέον δισεκατομμυρίου ευρώ στον σύλλογο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκδοχή Πλατινί

Ο Γάλλος, πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, έδωσε συνέντευξη στην «Il Giornale», όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την υπερηφάνεια του που η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση της «Tether», ύψους 1,1 δις ευρώ, για την εξαγορά της Γιουβέντους. «Ο σύλλογος είναι η ίδια οικογένεια για πάνω από εκατό χρόνια, μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία. Είμαι περήφανος που ο Τζον είπε όχι» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Είμαι περήφανος που ο Τζον Έλκαν έχει ήδη απορρίψει την προσφορά. Η πώληση της Γιουβέντους είναι αδύνατη. Επειδή η Γιουβέντους είναι η ιστορία όχι μόνο του ιταλικού αλλά και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Γιουβέντους σημαίνει Ανιέλι, ένα μοναδικό, σχεδόν αποκλειστικό φαινόμενο που γεννήθηκε πριν από έναν αιώνα και είναι προορισμένο να συνεχιστεί. Άρα δεν μπορείς να πουλήσεις συναισθήματα, οπαδούς ή παράδοση, και ο Τζον Έλκαν το γνωρίζει πολύ καλά αυτό».

Αναφερόμενος στην εταιρεία και την προσφορά, σχολίασε: «Δεν γνωρίζω αυτούς τους κυρίους που θέλουν να αγοράσουν τη Γιουβέντους. Ο κόσμος των νέων χρηματοοικονομικών μένει ακόμα να ανακαλυφθεί, να μελετηθεί με τη μέγιστη προσοχή και προσοχή. Επαναλαμβάνω, με τη μέγιστη προσοχή. Τα χρηματοοικονομικά έχουν καταλάβει το ποδόσφαιρο. Η εξουσία και τα χρήματα προηγούνται. Τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να έχουν σημασία. Οι πολιτικοί κυριαρχούν, πονηροί, πανούργοι, ανόητοι υπηρέτες, ακόμη και σε ποδοσφαιρικούς θεσμούς. Αλλά η πολιτική είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ειλικρινά, δυσκολεύομαι να την εξισώσω με το ποδόσφαιρο».

Ερωτηθείς για το αν θα μπορούσε να υπάρξει η Γιουβέντους χωρίς τους Ανιέλι, απάντησε: «Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Τζον δεν θα ενδώσει σε καμία πρόταση που θα υποβάλουν αυτοί οι μειοψηφούντες μέτοχοι» ενώ απαντώντας για το αν έχει ακόμα σχέση με τη Γιουβέντους, τόνισε πως «δεν μπορώ να ξεχάσω πέντε υπέροχα χρόνια για την ομάδα και για την καριέρα μου. Η σχέση που δημιουργήσαμε με την ομάδα και με τα άλλα μέλη της οικογένειας ήταν υπέροχη».