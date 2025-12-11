Τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε — υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες — με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε.

Οδηγός ταξί που μίλησε στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από το ΙΧ που κινείτο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή που οδηγούσε ο 38χρονος.