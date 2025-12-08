Ένα σοκαριστικό τροχαίο έλαβε χώρα στη Ξάνθη.

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ξάνθη, όπου ένας άνδρας εμπλέκεται σε δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγη ώρα.

Ο 36χρονος, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, συγκρούστηκε αρχικά με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 71χρονος. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε λίγο αργότερα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος.

Λίγο μετά, το όχημα του 36χρονου εντοπίστηκε στο Σέλερο καρφωμένο σε μάντρα. Στο εσωτερικό βρέθηκε νεκρός ο αδερφός του, που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού.

Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ η Αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία και διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης”.