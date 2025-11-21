Ο δικυκλιστής προσπάθησε να αποφύγει πεζή και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο με την μηχανή να αρπάζει φωτιά.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Βασιλικών στη Λαμία, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο οδηγός του δικύκλου επιχείρησε να αποφύγει μια πεζή που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Από την απότομη αλλαγή πορείας, η μηχανή προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου κόκκινου αυτοκινήτου έξω από κατάστημα και αμέσως ξέσπασε φωτιά.

Η άμεση επέμβαση εργαζομένων από τα γύρω καταστήματα, και ιδιαίτερα από το διπλανό βενζινάδικο, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με πυροσβεστήρες έσβησαν γρήγορα τις φλόγες. Παρά τη γρήγορη κατάσβεση, το δίκυκλο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός του ΙΧ, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Ο οδηγός της μηχανής και η συνεπιβάτης του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο επικράτησε για λίγη ώρα αναστάτωση, καθώς έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις που απέκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας. Η Τροχαία Λαμίας διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ οι πυροσβέστες καθάρισαν το οδόστρωμα από λάδια και καύσιμα ώστε να αποτραπεί νέος κίνδυνος.

{https://www.youtube.com/watch?v=TVqg5V-1rck}