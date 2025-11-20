Ένοχος για τον θάνατο του βρέφους ο οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε παππού με το μωρό στην αγκαλιά του.

Με ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε επί της οδού Ιάσονος στο Βόλο, έναν άνδρα που κρατούσε στην αγκαλιά του το εγγονάκι του.

Το παιδί, μόλις 4 μηνών, έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ενώ ο οδηγός ανέφερε στο δικαστήριο ότι ουδεμία ευθύνη τον βαραίνει για το ατύχημα, άποψη την οποία είχε εκφράσει στην πρότασή του και ο εισαγγελέας.

Όπως αναφέρει το magnesianews, στην απολογία του ο οδηγός της μηχανής ανέφερε πως είδε αρχικά το σταματημένο όχημα και στη συνέχεια πραγματοποίησε έναν ελιγμό για να περάσει πίσω από τον άντρα πιστεύοντας ότι ο παππούς θα συνεχίσει ευθεία.

Ωστόσο όπως τόνισε αυτός έκανε ένα βήμα πίσω αντί να συνεχίσει την κίνησή του με αποτέλεσμα να βρουν οι ώμοι τους και να προκληθεί το ατύχημα.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δεν είχε καταλάβει ότι ο άντρας κρατούσε στα χέρια του ένα βρέφος και το έμαθε αργότερα από τους αστυνομικούς στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε μετά το τροχαίο. Είπε πως το αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν από την προηγούμενη νύχτα που διασκέδαζε με τους φίλους του και πως η ταχύτητα της μηχανής δεν ξεπερνούσε τα 50 χιλιόμετρα, την ώρα.

