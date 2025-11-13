Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής.

Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός της μηχανής που «κόπηκε» στα δύο μετά από σφοδρό τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Χανίων – Αεροδρομίου, στην περιοχή Κορακιές Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, τρεις οδηγοί –δύο αυτοκινήτων και μίας μοτοσικλέτας– εμπλέκονται στο ατύχημα, το οποίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο, με τα συντρίμμια να εκσφενδονίζονται σε μεγάλη απόσταση. Παρά τη σκληρή εικόνα του τροχαίου, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρά, προκαλώντας ανακούφιση στους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές εξετάσεις, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικό όχημα για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Χανίων, που έχει αναλάβει την υπόθεση.