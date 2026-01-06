Οι συνθήκες κατάσβεσης της φωτιάς ήταν δύσκολες καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων, αν και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Κεφάλι.

Στην περιοχή από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ οχήματα, 24 άνδρες και μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να τη θέσουν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο θα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί η αυλή μιας παλιάς οικίας ενώ δύο ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από παρακείμενες κατοικίες.