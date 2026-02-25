Περίπου 1 δισ. δολάρια κατευθύνθηκαν σε αγορές μεταχειρισμένων πλοίων.

Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για τους Ελληνες εφοπλιστές, οι οποίοι μέσα στον Ιανουάριο πραγματοποίησαν επενδύσεις που προσεγγίζουν συνολικά τα 4 δισ. δολάρια, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση τους στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Περίπου 1 δισ. δολάρια κατευθύνθηκαν σε αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, ενώ άνω των 3 δισ. δολαρίων αφορούσαν παραγγελίες για τη ναυπήγηση νεότευκτων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

Τον πρώτο μήνα του έτους καταγράφηκε αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στον τομέα των αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων πλοίων όσο και στις νέες ναυπηγήσεις. Στην αγορά μεταχειρισμένων ολοκληρώθηκαν διεθνώς 217 συναλλαγές, με το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο να ανέρχεται σε 7,1 δισ. δολάρια. Στο πλαίσιο αυτό, έντονος παραμένει ο ανταγωνισμός μεταξύ ελληνικών και κινεζικών ναυτιλιακών συμφερόντων, που διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στον παγκόσμιο στόλο.

Οι Κινέζοι πλοιοκτήτες εμφανίστηκαν περισσότερο δραστήριοι σε επίπεδο αριθμού συναλλαγών, κυρίως στον τομέα του ξηρού φορτίου, όπου πραγματοποίησαν 16 αγορές συνολικής αξίας 233 εκατ. δολαρίων, έναντι 9 αγορών από ελληνικής πλευράς, ύψους 196,3 εκατ. δολαρίων. Αντίθετα, οι Έλληνες εφοπλιστές επικεντρώθηκαν στα δεξαμενόπλοια και ειδικότερα στα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου, καταγράφοντας 14 εξαγορές συνολικής αξίας 883,1 εκατ. δολαρίων, ενώ η κινεζική συμμετοχή περιορίστηκε σε μία μόνο συναλλαγή.

Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με την πορεία της ναυλαγοράς, καθώς οι μεγαλύτερες κατηγορίες πλοίων, όπως τα Capesize και τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, προσφέρουν αυξημένη λειτουργική μόχλευση και υψηλότερα δυνητικά έσοδα σε περιόδους ευνοϊκών ναυλαγορικών κύκλων. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι κυρώσεις και οι μεταβολές στις παγκόσμιες ενεργειακές εμπορικές διαδρομές αναδιαμορφώνουν τις ροές του αργού πετρελαίου, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τομέα.

Δεδομένου ότι τα ελληνικά συμφέροντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και το 20% του στόλου ξηρού φορτίου, η συμμετοχή τους στις νέες παραγγελίες παραμένει αναλογικά υψηλή.

Η αγορά εκτιμά ότι οι συμβάσεις ναυπήγησης που υπέγραψαν Ελληνες εφοπλιστές ανήλθαν τουλάχιστον στα 3 δισ. δολάρια.