Η επίδοση αποδίδεται κυρίως στη δυναμική του τομέα διαχείρισης πλούτου και στις δραστηριότητες στο Χονγκ Κονγκ.

Η HSBC ανακοίνωσε ετήσια προ φόρων κέρδη ύψους 29,91 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα ήταν μειωμένο κατά 7,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια ώρα, τα έσοδα της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης κατέγραψαν αύξηση 4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 68,27 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η επίδοση αποδίδεται κυρίως στη δυναμική του τομέα διαχείρισης πλούτου και στις δραστηριότητες στο Χονγκ Κονγκ. Σε επίπεδο τέταρτου τριμήνου, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,8 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 4,5 δισ. δολάρια σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με ευνοϊκά εφάπαξ στοιχεία από αποεπενδύσεις. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8% και διαμορφώθηκαν στα 9,3 δισ. δολάρια, αντανακλώντας κόστη αναδιάρθρωσης, επενδύσεις σε τεχνολογία και υψηλότερες αμοιβές που συνδέονται με την απόδοση. Τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου εκτινάχθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 16,4 δισ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ζορζ Ελχεδέρι, χαρακτήρισε το 2025 έτος «αποφασιστικών κινήσεων και ταχείας εκτέλεσης», σημειώνοντας ότι και οι τέσσερις βασικοί τομείς της τράπεζας παρουσίασαν ισχυρή απόδοση και θετική δυναμική. Η HSBC στοχεύει πλέον σε απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 17% για την περίοδο 2026-2028, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν λίγο μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank στις 26 Ιανουαρίου, με τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η HSBC έχει εκτιμήσει ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κέρδη της και αποτελεί καλύτερη χρήση κεφαλαίων σε σύγκριση με επαναγορές μετοχών. Η αναλύτρια της Morningstar, Κάθι Τσαν, σημείωσε ότι αναμένονται συνέργειες σε έσοδα και κόστη μεταξύ των δύο τραπεζικών σημάτων, αν και αυτές εκτιμάται ότι θα φανούν σταδιακά μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι η HSBC εξετάζει τον περιορισμό ή ακόμη και τη μη καταβολή μπόνους σε ορισμένους τραπεζίτες, στο πλαίσιο ενός πιο αυστηρού, προσανατολισμένου στην απόδοση μοντέλου αμοιβών. Αν και η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα αποφάσεις για περικοπές προσωπικού, η Morningstar εκτιμά ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω μειώσεις θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους.

Η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,46% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.