Πίσω από την κινητοποίηση κρύβεται μια σκληρή διαμάχη για τα λεγόμενα «τερματικά ωφελήματα».

Η HSBC Malta προειδοποίησε ότι μέρος των υπηρεσιών της θα είναι μη διαθέσιμο ή θα καθυστερήσει σημαντικά, καθώς εκατοντάδες υπάλληλοι συμμετέχουν σε καθιστική απεργία ύστερα από κάλεσμα του σωματείου τραπεζοϋπαλλήλων MUBE.

Η οδηγία της συντεχνίας, την οποία δημοσιοποίησε η Times of Malta, τέθηκε σε ισχύ στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας και καλεί το προσωπικό της τράπεζας να αποσυνδεθεί από όλα τα συστήματα και τα δίκτυα επικοινωνίας «μέχρι νεωτέρας».

Πρόκειται για την πιο έντονη μορφή βιομηχανικής δράσης που έχει σημειωθεί στην τράπεζα εδώ και χρόνια, και συνδέεται άμεσα με την επικείμενη πώληση της HSBC Malta στη CrediaBank.

Σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε αρκετές ώρες αργότερα, η τράπεζα αναγνώρισε τις δυσλειτουργίες που προκαλεί η απεργία, σημειώνοντας ότι επηρεάζονται κυρίως τα κέντρα επικοινωνίας, τα οποία διαχειρίζονται αιτήματα πελατών για λογαριασμούς και κάρτες.

«Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία», ανέφερε η HSBC.

Πίσω από την κινητοποίηση κρύβεται μια σκληρή διαμάχη για τα λεγόμενα «τερματικά ωφελήματα». Η συντεχνία MUBE ζητεί αποζημιώσεις για τους περίπου 900 εργαζόμενους της HSBC Malta, επικαλούμενη σχετική ρήτρα στη συλλογική σύμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Times of Malta, το ποσό που διεκδικείται κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 εκατ. ευρώ.

Η επιχειρηματολογία της MUBE βασίζεται στο γεγονός ότι με την ολοκλήρωση της πώλησης αλλάζει ο εργοδότης των υπαλλήλων, κάτι που –κατά τη συντεχνία– ενεργοποιεί το δικαίωμα αποζημίωσης.

Από την πλευρά της, η CrediaBank έχει ήδη διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις, ούτε στα κατώτερα κλιμάκια ούτε στη διοίκηση, τουλάχιστον για τα πρώτα δύο χρόνια μετά την εξαγορά. Το στοιχείο αυτό τροφοδοτεί τη διαφωνία για το κατά πόσο εφαρμόζεται η επίμαχη ρήτρα της συλλογικής σύμβασης.

Σε σκληρή γλώσσα, η MUBE κατηγόρησε την HSBC Malta ότι «απέτυχε να εμπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο» και ότι δεν παρουσίασε καμία πρόταση προς επίλυση της διαφοράς. «Η τράπεζα μάς άφησε χωρίς άλλη επιλογή πέρα από την έκδοση οδηγιών για βιομηχανική δράση», τόνισε η συντεχνία.

Παράλληλα, εξέφρασε «σοβαρές επιφυλάξεις» για το αν η HSBC ενημέρωσε με ακρίβεια τους ενδιαφερόμενους επενδυτές σχετικά με τις εκκρεμότητες που αφορούν το προσωπικό της.

Η απεργία δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και παραμένει σε ισχύ «μέχρι νεωτέρας», αυξάνοντας την πίεση προς τη διοίκηση της HSBC Malta να προσέλθει σε διάλογο. Η διαμάχη γύρω από τα τερματικά ωφελήματα θεωρείται κρίσιμη, καθώς το αποτέλεσμά της θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για μελλοντικές εξαγορές τραπεζών στη Μάλτα.