Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια του Put Option Agreement που είχε υπογραφεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε οριστική συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 70,03% της HSBC Bank Malta plc κατέληξε η CrediaBank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια του Put Option Agreement που είχε υπογραφεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της CrediaBank, της HSBC Continental Europe και της HSBC Bank Malta. Η συμφωνία αυτή ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εξαγορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παράλληλα, η CrediaBank επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων των εργαζομένων της HSBC Bank Malta για τουλάχιστον δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη τριμερής συμφωνία με την τράπεζα της Μάλτας και τον Σύλλογος Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας (MUBE), η οποία προβλέπει την καταβολή συνολικών ex gratia αποζημιώσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.