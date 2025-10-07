Σύμφωνα με το PN, η τιμή των 1,44 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει η CrediaBank στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη λογιστική καθαρή αξία, όπως αυτή καταγράφεται στους ελεγμένους λογαριασμούς της HSBC.

Το Εθνικό Κόμμα (Partit Nazzjonalista) της Μάλτας, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, κάλεσε σήμερα την CrediaBank να επανεξετάσει και να βελτιώσει την οικονομική της προσφορά προς τους μικρομετόχους της HSBC Μάλτας, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση είναι «άδικη και κατώτερη της πραγματικής τους αξίας».

Σύμφωνα με το PN, η τιμή των 1,44 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει η CrediaBank στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη λογιστική καθαρή αξία, όπως αυτή καταγράφεται στους ελεγμένους λογαριασμούς της HSBC.

Το Εθνικό Κόμμα υπογράμμισε ότι η προσφορά αυτή «δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της τράπεζας ούτε τις προοπτικές της», και κάλεσε τη νέα ιδιοκτήτρια τράπεζα «να τη διορθώσει τουλάχιστον στο επίπεδο του 1,71 ευρώ».

Σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων προτάσεων, η CrediaBank οφείλει να υποβάλει πρόταση εξαγοράς όχι μόνο για το 70% των μετοχών που κατέχει η μητρική HSBC Holdings, αλλά και για το υπόλοιπο 30% που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Το Εθνικό Κόμμα της Μάλτας υποστηρίζει ότι αυτή η κατηγορία μετόχων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί «ως δεύτερης κατηγορίας», τονίζοντας ότι «η συμφωνία πρέπει να είναι δίκαιη και ισότιμη για όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της συμμετοχής τους».

Παράλληλα, το Εθνικό Κόμμα της Μάλτας επέκρινε την βρετανική HSBC για τη στάση της απέναντι στους εργαζομένους της HSBC Μάλτας, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας αποζημίωση στο πλαίσιο της εξαγοράς.

Ωστόσο, το PN εστιάζει πλέον στην ανάγκη η νέα τράπεζα, η CrediaBank, να δείξει «καλή πίστη και σεβασμό στην τοπική επενδυτική κοινότητα», στέλνοντας το μήνυμα ότι «η δίκαιη αποτίμηση των μετοχών αποτελεί δείγμα σοβαρότητας και υπευθυνότητας για όποιον φιλοδοξεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα στη μαλτέζικη αγορά».

Το κόμμα τονίζει ότι η CrediaBank, η οποία πρόκειται να αντικαταστήσει την HSBC μετά από δεκαετίες παρουσίας στη Μάλτα, έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της «με πράξεις διαφάνειας και δικαιοσύνης». Η αναθεώρηση της προσφοράς εξαγοράς, αναφέρει το PN, «θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των μικρομετόχων και θα στείλει το μήνυμα ότι η νέα διοίκηση σέβεται τους Μαλτέζους επενδυτές».

Η αντιπολίτευση καλεί επίσης τις εποπτικές αρχές να παρακολουθήσουν στενά τη διαδικασία εξαγοράς, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται πλήρως οι όροι διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών, επισημαίνοντας πως «η οικονομική σταθερότητα της Μάλτας περνά μέσα από τη δίκαιη μεταχείριση όσων στηρίζουν την τραπεζική της αγορά».

Το Εθνικό Κόμμα (Partit Nazzjonalista) είναι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Μάλτα και ένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα της χώρας, μαζί με το Εργατικό Κόμμα. Ιδρύθηκε το 1880, έχει κεντροδεξιό και φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ). Έχει διατελέσει επανειλημμένα κυβέρνηση, ενώ ήταν η πολιτική δύναμη που οδήγησε τη Μάλτα στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.