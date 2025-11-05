H CrediaBank επιδιώκει να διευρύνει και να αναβαθμίσει την πελατειακή της βάση μέσω υγιών στοιχείων ενεργητικού.

Η CrediaBank προχώρησε στην εξαγορά πακέτου εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου περίπου 90 εκατ. ευρώ, από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Unión de Créditos Inmobiliarios S.A. E.F.C. (UCI), στο πλαίσιο του Project Galene. Η συμφωνία, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2025, αποτελεί μέρος της στρατηγικής αποεπένδυσης της UCI από την ελληνική αγορά και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Davidson Kempner Capital Management και της Cepal.

Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η συναλλαγή ενισχύει τη δυναμική ανάπτυξής της και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συστηματική υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες. Με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου, η CrediaBank επιδιώκει να διευρύνει και να αναβαθμίσει την πελατειακή της βάση μέσω υγιών στοιχείων ενεργητικού, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στην αγορά στεγαστικής πίστης και διατηρώντας ισορροπημένο προφίλ κινδύνου.

Η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει προσωρινά στην UCI Ελλάς, μέχρι την πλήρη μετάπτωση των σχετικών χαρτοφυλακίων και υπηρεσιών στην CrediaBank. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2025. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας ήταν η PwC, ενώ νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία «Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες».