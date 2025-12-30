Η CrediaBank μεταβιβάζει τις συμβάσεις αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών με εμπόρους στην Euronet Merchant Services.

Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Euronet Worldwide, Inc., θέτοντας τις βάσεις για μια εκτεταμένη στρατηγική συνεργασία στον τομέα των πληρωμών, των ΑΤΜ και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση δραστηριοτήτων και υποδομών, καθώς και την αποκλειστική συνεργασία των δύο πλευρών σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CrediaBank μεταβιβάζει τις συμβάσεις αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών με εμπόρους στην Euronet Merchant Services, ίδρυμα πληρωμών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία epay. Παράλληλα, οι δύο πλευρές προχωρούν σε μακροπρόθεσμη συνεργασία πωλήσεων και διανομής, καθώς και σε κοινές εμπορικές πρωτοβουλίες, με στόχο την παροχή προηγμένων λύσεων πληρωμών στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την τράπεζα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη μεταβίβαση του δικτύου ΑΤΜ της CrediaBank, εντός και εκτός καταστημάτων, στην Euronet Card Services, η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία και τη διαχείρισή του και για λογαριασμό της Τράπεζας. Οι πελάτες της CrediaBank θα συνεχίσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πανελλαδικό δίκτυο της Euronet, το οποίο υπερβαίνει τα 2.500 ΑΤΜ, διασφαλίζοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ευρύτερη κάλυψη ΑΤΜ για πελάτες τράπεζας σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, προβλέπεται μακροπρόθεσμη συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης καρτών και επεξεργασίας συναλλαγών έκδοσης, που καλύπτουν χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες. Σημαντικό σκέλος της συμφωνίας αποτελεί και η αποκλειστική συνεργασία στον τομέα πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού, με το epay wallet, αρχικής διάρκειας τριών ετών.

Σύμφωνα με την CrediaBank, η Euronet θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές της υποδομές με το δίκτυο και την πελατειακή βάση της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, η συνεργασία στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ψηφιακών πορτοφολιών στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων και ασφαλών λύσεων για την ελληνική αγορά.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της CrediaBank για ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών της μέσω συνεργασιών με διεθνείς παρόχους τεχνολογίας και πληρωμών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την αναβάθμιση των προϊόντων της για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Euronet Worldwide δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και θεωρείται ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Στην Ελλάδα έχει παρουσία άνω των 25 ετών, εξυπηρετεί περισσότερους από 220.000 εμπόρους, διαχειρίζεται εκατομμύρια κάρτες και διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα.

Τα δύο μέρη εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης όλων των απαραίτητων όρων και της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.