Καθημερινά καταναλώνουμε εκατομμύρια σωματίδια χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Τα μικροπλαστικά έχουν πλέον εισβάλει σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και, σύμφωνα με ειδικούς, η έκθεσή μας σε αυτά ξεκινά από το ίδιο μας το σπίτι.

Ο Δρ. Πολ Σαλαντίνο, πρώην ψυχίατρος και γνωστός influencer για την ευεξία, αποκάλυψε σε πρόσφατο βίντεό του τα πέντε βασικά σημεία μέσα στο σπίτι όπου η έκθεση στα μικροπλαστικά είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, προειδοποιώντας ότι «καθημερινά καταναλώνουμε εκατομμύρια σωματίδια χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε».

Τι είναι τα μικροπλαστικά και γιατί ανησυχούν τους επιστήμονες

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού, συχνά αόρατα με γυμνό μάτι ή μεγέθους έως 5 χιλιοστών, που προκύπτουν από την αποικοδόμηση πλαστικών προϊόντων.

Έρευνες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά σε νερό βρύσης, εμφιαλωμένα ποτά, τρόφιμα, ψάρια, αλλά και σε ανθρώπινους ιστούς, όπως:

εγκέφαλο

ήπαρ

νεφρά

όρχεις

πλακούντα

ακόμη και στην πρώτη κένωση νεογέννητων βρεφών

Ορισμένες μελέτες συνδέουν την παρουσία τους με χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, νευροεκφυλιστικές ασθένειες και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Τα 5 πιο «επικίνδυνα» σημεία στο σπίτι

1. Χάρτινα ποτήρια καφέ μιας χρήσης

Παρότι μοιάζουν ακίνδυνα, διαθέτουν εσωτερική πλαστική επένδυση . Όταν έρχονται σε επαφή με ζεστά υγρά, απελευθερώνουν χιλιάδες μικροπλαστικά σωματίδια τα οποία καταναλώνονται άμεσα.

2. Φακελάκια τσαγιού με πλαστική επένδυση

Ιδιαίτερα τα φακελάκια από νάιλον, όταν βυθίζονται σε βραστό νερό, μπορούν να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια νανοσωματίδια σε ένα μόνο φλιτζάνι τσαγιού.

3. Μπιμπερό από πολυπροπυλένιο

Κατά την αποστείρωση και τη χρήση με ζεστό νερό, απελευθερώνουν εκατομμύρια σωματίδια πλαστικού ανά λίτρο. Τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω χαμηλού σωματικού βάρους και αναπτυσσόμενου οργανισμού.

4. Κονσερβοποιημένα τρόφιμα

Το εσωτερικό των κουτιών καλύπτεται με εποξειδικές ρητίνες που περιέχουν πλαστικά και συχνά δισφαινόλες. Με την πάροδο του χρόνου, τα μικροπλαστικά μεταφέρονται στο περιεχόμενο, ακόμη και χωρίς θέρμανση.

5. Πλαστικές σανίδες κοπής

Η καθημερινή κοπή τροφίμων προκαλεί φθορά, με αποτέλεσμα μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια να ενσωματώνονται στο φαγητό. Η έκθεση αυξάνεται όσο η σανίδα παλιώνει και χαράζεται.

Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία

Σύγχρονες έρευνες συνδέουν τα μικροπλαστικά με:

φλεγμονώδεις αντιδράσεις

ορμονικές διαταραχές

νευροαναπτυξιακά προβλήματα

αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

συμπτώματα που μοιάζουν με νόσο Αλτσχάιμερ

Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι η συσσώρευση μικροπλαστικών στον εγκέφαλο επηρεάζει τη μνήμη και τη συμπεριφορά, ενώ έρευνες σε ανθρώπους υποδεικνύουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Πώς μπορείτε να μειώσετε την έκθεση

Παρότι η πλήρης αποφυγή είναι σχεδόν αδύνατη, οι ειδικοί προτείνουν:

περιορισμό πλαστικών μιας χρήσης

χρήση γυάλινων ή μεταλλικών δοχείων

αποφυγή πλαστικών σκευών σε ζεστά τρόφιμα

αντικατάσταση πλαστικών σανίδων κοπής

φιλτράρισμα του νερού

επιλογή τροφών ολικής αλέσεως

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Σαλαντίνο, «η μείωση της έκθεσης στα μικροπλαστικά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική υγεία».