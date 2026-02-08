Το ζευγάρι είδε δυνατότητες στο σπίτι και αποφάσισε να το τολμήσει.

Όταν ο πατέρας της Amanda DeRise της έστειλε μια αγγελία για ένα σπίτι 140 ετών με έξι υπνοδωμάτια και δύο μπάνια στο Ατλάντικ Χάιλαντς του Νιου Τζέρσεϊ, το 2024, η πρώτη της σκέψη ήταν ότι χρειαζόταν πολλή δουλειά.

Αλλά η Amanda, 32 ετών, και ο σύζυγός της, Vincent, 34 ετών, είδαν δυνατότητες στο σπίτι.

Η Amanda και ο Vincent αποφάσισαν να αρχίσουν να αποταμιεύουν για το μελλοντικό τους σπίτι το 2021, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι μια νεόδμητη ή φρεσκοανακαινισμένη ιδιοκτησία θα ήταν εκτός προϋπολογισμού, λέει ο Vincent. Γι' αυτό η αγγελία που έστειλε ο πατέρας της Amanda φαινόταν ιδανική για αυτούς, εξηγεί.

Η τοποθεσία θα επέτρεπε επίσης στην Amanda να πάρει το τοπικό φέρι για τη Νέα Υόρκη για δουλειά.

Ο κτηματομεσίτης του ζευγαριού τούς είπε ότι το σπίτι ήταν προς πώληση από έναν ηλικιωμένο που είχε μεγαλώσει την οικογένειά του εκεί και δεν ήθελε να το πουλήσει σε επενδυτή.

«Έγραψα μια ωραία επιστολή στον ηλικιωμένο άνδρα δηλώνοντας ότι θέλουμε να φροντίσουμε αυτό το σπίτι και να το επαναφέρουμε στην παλιά του αίγλη», λέει η Αμάντα.

Οι τρεις τους αποφάσισαν στην τιμή των 550.000 δολαρίων- 90.000 δολάρια κάτω από την τιμή ζήτησης. Οι DeRises έκλεισαν την αγορά του σπιτιού τη νύχτα του Halloween το 2024 με προκαταβολή 15% ύψους 82.500 δολαρίων. Έλαβαν ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου με επιτόκιο 7,125% και μηνιαία πληρωμή λίγο κάτω από 3.900 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων φόρων και ασφάλισης, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It.

Το επόμενο βήμα ήταν η ανακαίνιση του ακινήτου κομμάτι-κομμάτι.

Το ζευγάρι μετακόμισε στο σπίτι τον Νοέμβριο του 2024, ξεκινώντας την ανακαίνιση λίγες εβδομάδες αργότερα. Οι αλλαγές περιελάμβαναν την «απογύμνωση] του δεύτερου ορόφου μέχρι τα στηρίγματα, την προσθήκη κεντρικού κλιματισμού και τον εκσυγχρονισμό του σπιτιού διατηρώντας παράλληλα τη γοητεία του.

Λένε ότι το σπίτι ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση όταν το αγόρασαν για πρώτη φορά. Η ταπετσαρία ξεφλούδιζε από τους τοίχους, τα παράθυρα χρειάζονταν ανακαίνιση και η επένδυση χρειαζόταν ανανέωση.

Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, το ζευγάρι ήθελε να βεβαιωθεί ότι ορισμένα από τα αρχικά χαρακτηριστικά του σπιτιού είχαν αποκατασταθεί. Κράτησαν αυτό που θεωρούσαν ότι είναι ένα πρωτότυπο φωτιστικό στην τραπεζαρία και χρησιμοποίησαν πολλά έπιπλα που είχαν αφήσει οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες.

Έκαναν αλλαγές στη διαρρύθμιση, ωστόσο, όπως το να ενώσουν δύο από τα υπνοδωμάτια και να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο κύριο υπνοδωμάτιο.

Το ζευγάρι εκτιμά ότι έχουν ξοδέψει περίπου 172.000 δολάρια στις αλλαγές τις οποίες έχουν χρηματοδοτήσει μέσω προσωπικών αποταμιεύσεων, ενός δανείου και πώλησης μετοχών από έναν πρώην εργοδότη, λένε. Μέχρι στιγμής, τα πιο ακριβά μέρη της ανακαίνισης ήταν η εξωτερική επένδυση και τα παράθυρα, τα οποία κόστισαν συνολικά περίπου 70.000 δολάρια.

