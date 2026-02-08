Ποιοι υπογράφουν-Τι είναι οι Πρωτοβουλίες Πολιτών.

Πληθαίνουν οι Πρωτοβουλίες Πολιτών για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν λίγες ημέρες στην Αγία Παρασκευή.

«Σε αυτή τη συγκυρία καλούμε κάθε πολίτη που δεν έχει παραιτηθεί, που δεν συμβιβάζεται με το «δεν γίνεται αλλιώς» ή με το «όλοι ίδιοι είναι» να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Για να εμπεδωθεί ξανά η πεποίθηση ότι η δημοκρατία δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά καθημερινή πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Γιατί μόνο μια κοινωνία ενεργών πολιτών μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση.

Υπογράφουν:

Αθανασίου Χρήστος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εσόδων, π. Αντιδήμαρχος Οικονομικών- Οικονομολόγος

Αλεξοπούλου Τζίνα, Δημοτική Σύμβουλος- Εκπαιδευτικός

Γκιόκα Τερψιχόρη, Αντιπρ. Δημοτικού Συμβουλίου - Εκπαιδευτικός

Κώτσης Τάκης, Οικονομολόγος

Κωτσιάκης Παναγιώτης, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου - Μαθηματικός

Μπασιούκας Σωτήρης, Επίτ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών- Πολιτικός Μηχανικός

Ξύγγη Χρυσούλα, Δημοτική Σύμβουλος

Σταματάκη Ελίνα , Δημοτική Σύμβουλος - Διεθνολόγος/Πολιτική Επιστήμων

Χατζηανδρέου Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος

Οι Πρωτοβουλίες Πολιτών, που αποτελούν τον πρώτο οργανωτικό ιστό του υπό ίδρυση κόμματος, όλο και πληθαίνουν, δείχνοντας πως η ώρα της ανακοίνωσης πλησιάζει...

Τ.Τε.