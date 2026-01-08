Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά τις δύο πρώτες Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν μέχρι την επίσημη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ενώ ήδη αρκετά καταστήματα έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν εκπτώσεις, επιδιώκοντας να προσελκύσουν τους καταναλωτές.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, ωστόσο τα καταστήματα που θα συμμετάσχουν πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε παραπλανητικές προσφορές.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία, με δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος, ενώ απολαμβάνουν προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.