Με γρίπη, RSV και αναπνευστικές λοιμώξεις διαγιγνώσκονται καθημερινά εκατοντάδες παιδιά με το άνοιγμα των σχολείων να αυξήσει εκ νέου τα κρούσματα.

Οι μαθητές επιστρέφουν αύριο στα σχολεία εν μέσω σαρωτικού κύματος γρίπης Α και έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων με τον RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) να ταλαιπωρεί εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών. Η νέα παραλλαγή της γρίπης που ανήκει στον τύπο Α του ιού και συγκεκριμένα στο στέλεχος H3N2, το οποίο ονομάζεται «υποκλάδος K» θεωρείται ιδιαίτερα μεταδοτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το περασμένο Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 15% στις εισαγωγές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 400 προσελεύσεις, με τις εισαγωγές να φτάνουν τις 38, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 440 προσελεύσεις με 60 εισαγωγές.

Σχολεία: Γρίπη και RSV «χτυπούν» δυνατά μετά τις γιορτές

Η γρίπη Α καταγράφει φέτος έντονη δραστηριότητα, με υψηλό πυρετό που συχνά ξεπερνά τους 39°C, έντονη κόπωση και συχνές επιπλοκές σε παιδιά με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Παράλληλα, αυξάνονται τα κρούσματα του RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός), που συνήθως εμφανίζεται αργότερα τη χειμερινή περίοδο. Ο RSV φέτος φαίνεται ιδιαίτερα επιθετικός καθώς σύμφωνα με τα τελέυταία στοιχεία τα παιδιά εμφανίζουν υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, μυαλγίες και εξάντληση που διαρκεί πολλές ημέρες.

Τα σχολεία λειτουργούν ως «κόμβοι μετάδοσης», καθώς τα παιδιά κολλούν εύκολα μεταξύ τους και μεταφέρουν τους ιούς στο σπίτι γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί αύξηση των κρουσμάτων σε μαθητές μετά την επανεκκίνηση των μαθημάτων από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Οι γονείς ειδικά των πιο μικρών παιδιών,προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γιατί μπορεί να αυξηθεί η συχνότητα με την οποία μια ίωση θα διαδέχεται την άλλη. Ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, ο μέσος όρος νόσησης από κοινές ιώσεις, είναι 6-8 φορές το χρόνο τονίζει η παιδίατρος Μαριαλένα Κυριακάκου.

Η τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών και ο συχνός αερισμός των τάξεων παραμένει κρίσιμα μέτρα για την προστασία της σχολικής κοινότητας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους ευνοούν τη μετάδοση της γρίπης και των άλλων λοιμώξεων με αποτέλεσμα τα περιστατικά να αυξάνονται και τους ειδικούς να εκτιμούν πως τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε περαιτέρω έξαρση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi7owym4kll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε έξαρση η νόσηση από RSV - Το «καμπανάκι» της παιδιάτρου

Ο ιός RSV που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, μέσω της επαφής με σταγονίδια του αναπνευστικού ή μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφάνειες στις οποίες έχουν επικαθίσει σταγονίδια και αυτές έρχονται σε επαφή με τα χέρια και στη συνέχεια με τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια. Δίνει συμπτώματα περίπου 2-8 ημέρες μετά την ημέρα της μόλυνσης. Στα περισσότερα υγιή παιδιά, ο ιός RSV εμφανίζεται σαν ένα κοινό κρυολόγημα, με συμπτώματα όπως η καταρροή, ο βήχας και ο πυρετός. Άλλα συμπτώματα της νόσου είναι ο συριγμός, η μείωσης της όρεξης και η ευερεθιστότητα. Ωστόσο, για ορισμένα παιδιά, όπως βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα ή όσα αντιμετωπίζουν άσθμα, μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη, καθότι μπορεί να εξελιχθεί σε λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως βρογχιολίτιδα ή πνευμονία. Τα συμπτώματα εντείνονται κατά την 3η έως την 5η ημέρα της νόσου, με συνολική διάρκεια περίπου 15 ημερών.

Ο ιός RSV αντιμετωπίζεται στο σπίτι, όταν πρόκειται για ήπια μορφή, με ανακουφιστικές μεθόδους, όπως τη χρήση αλατούχων διαλυμάτων για καλύτερη αναπνοή ή η προμήθεια ενός υγραντήρα για να δημιουργείται καλύτερη ατμόσφαιρα στο χώρο που περνά πολλές ώρες το παιδί. Σε περίπτωση που το παιδί εμφανίσει πυρετό, συστήνεται η χορήγηση αντιπυρετικών, όπως και στο κοινό κρυολόγημα, ενώ είναι σημαντικό το παιδί να παραμένει καλά ενυδατωμένο τονίζει η παιδίατρος κα Κυριακάκου. Το τελευταίο είναι σημαντικό στοιχείο γιατί, ο ιός RSV μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα αφυδάτωσης, δυσκολία στην αναπνοή και σημαντική μείωση της εγρήγορσης του παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει επίσης να ελέγχουν το χρώμα των χειλιών και των νυχιών στα χέρια του παιδιού, καθώς ο μπλε χρωματισμός αποτελεί ένδειξη για άμεση ιατρική παρέμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς θα πρέπει να καλούν επειγόντως τον παιδίατρο.

Προσοχή στα συμπτώματα: Πότε πρέπει οι γονείς να καλέσουν τον παιδίατρο

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις έχουν συχνά κοινά συμπτώματα, κάτι που δυσκολεύει τη διάγνωση. Πυρετός, βήχας, δύσπνοια, βράγχος φωνής, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, έντονη κόπωση και καταβολή είναι τα πιο συχνά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις συλλοίμωξης, όπου κάποιο παιδί νοσεί ταυτόχρονα από περισσότερους ιούς, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο βαριά κλινική εικόνα. Νωθρότητα, ληθαργικότητα, υψηλός πυρετός που δεν υποχωρεί, έντονος βήχας ή δυσκολία στην αναπνοή απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υγιή παιδιά χωρίς υποκείμενα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι με ξεκούραση, ενυδάτωση και ήπια αντιπυρετικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfernsh8chs9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι ειδικοί προτρέπουν τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού. Όπως τονίζουν αυτός είναι βασικός κανόνας, καθώς η επιστροφή του παιδιού στο σχολείο και σε δραστηριότητες θα πρέπει να γίνεται αφού έχει αναρρώσει πλήρως, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού και το ίδιο να εκτεθεί σε μια νέα λοίμωξη από την οποία θα νοσήσει βαρύτερα.

Η παιδίατρος Μαριαλένα Κυριακάκου δηλώνει στο Dnews είναι σημαντικό το παιδί να επιστρέψει στο σχολείο μόλις αναρρώσει πλήρως από τα συμπτώματα που έχει. «Η παραμονή στο σπίτι δεν εξασφαλίζει μόνο ιδανικές συνθήκες για την ταχύτερη ανάρρωση του παιδιού, αλλά προστατεύει και το σύνολο της μαθητικής κοινότητας. Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μόνο εφόσον είναι απύρετο για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς τη χορήγηση αντιπυρετικού. Φυσικά, το παιδί θα πρέπει να έχει επανέλθει πλήρως και να μην δείχνει συμπτώματα αδυναμίας ή έντονης κόπωσης, καθώς αυτό υποδηλώνει πως χρειάζεται επιπλέον ξεκούραση. Ένας ελαφρύς βήχας ή ρινική καταρροή, που μπορούν να παραμένουν για πολλές ημέρες μετά την ίωση, δεν αποτελούν αντενδείξεις για την επιστροφή στο σχολείο, με δεδομένο βέβαια πως το παιδί είναι απύρετο και νιώθει καλά.»

Γρίπη: Για πόσο καιρό παραμένουμε μεταδοτικοί μετά τα πρώτα συμπτώματα

Οι πρώτες τρεις έως τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων της γρίπης θεωρούνται οι πιο κρίσιμες για να κολλήσουμε κάποιον άλλον. Γενικότερα, τα συμπτώματα της γρίπης διαρκούν συνήθως από πέντε ημέρες έως και δύο εβδομάδες, αλλά ορισμένα, όπως ο βήχας, μπορεί να κρατήσουν ακόμη περισσότερο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi4kmvfh03d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα σκαριά εγκύκλιος για τις απουσίες λόγω γρίπης

Λόγω της έξαρσης, το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει την έκδοση νέας εγκυκλίου για τις απουσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απουσίες μαθητών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων θα καταχωρίζονται κανονικά, αλλά δεν θα προσμετρώνται εφόσον συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση και εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί και τα προηγούμενα χρόνια σε περιόδους έντονης έξαρσης γρίπης ή κορωνοϊού, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναρρώσουν χωρίς τον φόβο απώλειας της σχολικής χρονιάς. Η τελική εγκύκλιος αναμένεται τις επόμενες ημέρες και θα καθορίσει με σαφήνεια τις νέες οδηγίες για τις απουσίες, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων, ειδικά κατά την περίοδο έντονης κυκλοφορίας των ιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi57fhg6yz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς οι γονείς θα «χτίσουν» γερό ανοσοποιητικό στα παιδιά

Ο επαρκής ύπνος αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους «συμμάχους» για την καλή φυσική κατάσταση του παιδιού, καθώς η έλλειψη ύπνου αυξάνει την πιθανότητα των ιώσεων. Αναφορικά, τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών συνίσταται να κοιμούνται και να ξεκουράζονται περίπου 9-11 ώρες. Ο τακτικός καθαρισμός των χώρων του σπιτιού που το παιδί περνά πολλές ώρες και ο συχνός αερισμός της ατμόσφαιρας, βοηθά επίσης στη διατήρηση ενός υγειούς περιβάλλοντος. Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά αποτελεί «κλειδί» για ένα γερό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες, οι πρωτεΐνες και τα καλά λιπαρά οξέα σε συνδυασμό με ένα καλό επίπεδο ενυδάτωσης, στηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ετήσιος εμβολιασμός έναντι του ιού της γρίπης, κυρίως για παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και φυσικά σύμφωνα με τις συστάσεις του παιδιάτρου.

Μία σημαντική παράμετρος για τον περιορισμό των ιώσεων είναι και η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Οι γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στην τήρηση των κανόνων, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση ιώσεων. Το τακτικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, βοηθά στον περιορισμό μετάδοσης των μικροβίων, ενώ το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει πως το πλύσιμο των χεριών είναι αναγκαίο πριν το φαγητό, πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας και μετά την επιστροφή του από το σχολείο. Επιπλέον, οι γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το παιδί ώστε να αγγίζει όσο το δυνατόν λιγότερο το πρόσωπό του, καθώς με το συχνό άγγιγμα ματιών, μύτης και στόματος, διευκολύνεται η μετάδοση των μικροοργανισμών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τακτικό και επαρκή καθαρισμό των κοινόχρηστων αντικειμένων, όπως μαρκαδόροι και παιχνίδια, ενώ φυσικά θα πρέπει κάθε παιδί να έχει το προσωπικό του παγούρι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfiac04o47xl?integrationId=40599y14juihe6ly}