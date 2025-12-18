Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της CrediaBank για διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στην κεφαλαιαγορά

Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή βρίσκεται η CrediaBank. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η τράπεζα διαπραγματεύεται την εξαγορά ποσοστού 70% της Παντελάκης, με πρόβλεψη για την απόκτηση και του υπολοίπου 30% μετά την πάροδο τριετίας, μέσω συμφωνημένων δικαιωμάτων προαιρετικής αγοράς και πώλησης.

Η υπό διαπραγμάτευση συναλλαγή δεν περιλαμβάνει το ποσοστό 50% που κατέχει η Παντελάκης Χρηματιστηριακή στην AssetWise ΑΕ, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, η οποία τίθεται εκτός περιμέτρου του ντιλ. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι η CrediaBank εστιάζει αποκλειστικά στη χρηματιστηριακή δραστηριότητα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου και στις υπηρεσίες προς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Παρά το προχωρημένο στάδιο των συζητήσεων, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, ενώ δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν στην υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων. Τυχόν ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης επιβεβαιωτικού ελέγχου (confirmatory due diligence) και της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Εφόσον το deal «κλειδώσει», κάτι που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, η CrediaBank σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με ίδιους πόρους. Σύμφωνα με την τράπεζα, η συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στην κεφαλαιακή της θέση, ενώ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της CrediaBank για διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στην κεφαλαιαγορά. Από την άλλη πλευρά, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή, με ιστορία που ξεκινά το 1920 και ισχυρή παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και παλαιότερα ονόματα του κλάδου, προσφέροντας υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης σε ελληνικές και διεθνείς αγορές μετοχών, ομολόγων και παραγώγων.