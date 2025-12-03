Ριζικές αλλαγές έρχονται στις πληρωμές μέσω τραπέζης από την 1η Ιανουαρίου: Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο μισθωτής θα πρέπει να πληρωνεί σε ξεχωριστό λογαριασμό τον καθένα από αυτούς.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα υποχρεωτική διαδικασία πληρωμής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη, όπως προβλέπεται από τον νόμο 5222/2025. Η αλλαγή αυτή φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη προσεκτικής προετοιμασίας τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους ενοικιαστές, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν εγκαίρως ώστε να αποφύγουν απώλειες φορολογικών προνομίων και κρατικών επιδομάτων.

Για τους ιδιοκτήτες, η περίοδος μέχρι το τέλος του 2025 θεωρείται κρίσιμη. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν όλα τα μισθωτήρια, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό όρο πληρωμής με ρήτρα που προβλέπει αποκλειστικά τραπεζική κατάθεση στον δηλωμένο IBAN. Ταυτόχρονα, οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται τα μισθώματα βρίσκεται αυστηρά στο όνομά τους και δεν ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, ενώ απαιτείται και η επίσημη γνωστοποίησή του στην ΑΑΔΕ, μόλις δημοσιευτεί η σχετική διαδικασία.

Σε περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, οι ιδιοκτήτες πρέπει να φροντίσουν ώστε το όνομά τους να αναγράφεται πρώτο, ενώ όταν υπάρχουν πολλοί εκμισθωτές, κάθε ένας χρειάζεται ξεχωριστό λογαριασμό για το μερίδιο που του αντιστοιχεί. Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγχουν τις κινήσεις των μισθωτών, καθώς η μη κατάθεση όλων των μισθωμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου οδηγεί σε απώλεια της έκπτωσης 5% που δικαιούνται.

Με βάση όλα τα παραπάνω, σε περίπτωση που ένα ακίνητο έχει 3 ή και παραπάνω ιδιοκτήτες, από τον Ιανουάριο, ο μισθωτής θα πρέπει να «σπάει» το ενοίκιο ισόποσα ανάλογα με τον αριθμό των ιδιοκτητών του ακινήτου.

Οι ενοικιαστές, από την πλευρά τους, καλούνται να προσαρμόσουν τον τρόπο πληρωμής τους και να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ομαλή μετάβαση στο τραπεζικό σύστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καθυστέρηση ή η άρνηση καταβολής των μισθωμάτων μέσω τράπεζας μπορεί να τους στερήσει κρίσιμες παροχές, όπως το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου και άλλα συναφή οφέλη. Γι’ αυτό απαιτείται να ενημερωθούν εγκαίρως για τον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, να ρυθμίσουν τις εντολές πάγιας μεταφοράς όπου χρειάζεται, και να εξασφαλίσουν ότι η κατάθεση γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άρνηση συμμόρφωσης πλέον θεωρείται «μη καταβολή» ενοικίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διαδικασίες έξωσης.