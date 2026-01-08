Πως άλλαξε χέρια το 4,386% της CrediaBank, η επόμενη ημέρα για ΟΠΑΠ, η Bally’s Intralot, το «crash test» της δυναμικής τιμολόγησης στην αγορά ρεύματος, ο ΑΔΜΗΕ και η AS Company

Άλλαξε χέρια το 4,386% της CrediaBank

Μετοχές της CrediaBank αξίας 115 εκατ. ευρώ περίπου πούλησε η κυπριακή επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδου Εξάρχου. Η είδηση έγινε γνωστή χθες το απόγευμα μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε πως στις 29 Δεκεμβρίου 2025 η Thrivest προχώρησε στη μεταβίβαση 70.967.741 μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου σε εταιρεία που ανήκει κατά 100% στον κυπριακό όμιλο, με αποτέλεσμα σε λογιστικό επίπεδο να καταγραφεί μείωση της άμεσης συμμετοχής της Thrivest στην τράπεζα από το 54,558%, στο 50,172% και ταυτόχρονα να εμφανιστεί έμμεση συμμετοχή 4,386%, ίση με 70.967.741 δικαιώματα ψήφου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις αρχές Ιανουαρίου 2026, ακολούθησε πώληση του 4,386%. Συγκεκριμένα, στις 2 Ιανουαρίου 2026 η Thrivest, μέσω 100% θυγατρικής της, μεταβίβασε 38.709.677 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της CrediaBank αξίας 62,7 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στις 5 Ιανουαρίου 2026 ακολούθησε νέα μεταβίβαση επιπλέον 32.258.064 μετοχών αξίας 52,3 εκατ. ευρώ περίπου. Αναζητήσαμε να μάθουμε σε ποιον ή σε ποιους πωλήθηκε το 4,386% της CrediaBank, αλλά δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε ξεκάθαρη εικόνα. Ίσως το πληροφορηθούμε όταν ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις 2026 της Thrivest, ή αν ξαφνικά εμφανισθεί μέτοχος με ποσοστό πάνω από το 5% της CrediaBank. Βραχυπρόθεσμα, το ζητούμενο για την αγορά είναι εάν ο νέος κάτοχος του 4,386% της CrediaBank θα κρατήσει τις μετοχές ή θα αρχίσει να τις ρευστοποιεί.

Η Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot προχώρησε χθες στην αγορά 250.000 ιδίων μετοχών. Η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε σε 1,088560 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται σε 272.140 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.112.000 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,113% του συνόλου των μετοχών της. Μαθαίνουμε πως την επόμενη εβδομάδα η διοικητική ομάδα της εισηγμένης θα πραγματοποιήσει roadshow στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την παρουσίαση των πραγματικών οικονομικών μεγεθών και των προοπτικών της Bally’s Intralot σε θεσμικούς επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αναμένεται να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους η μετοχή της εταιρείας θεωρείται υποτιμημένη σε σύγκριση με τον ευρύτερο κλάδο, επιδιώκοντας την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και την προσέλκυση νέων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

To consensus για τον ΟΠΑΠ

Σε φάση αφομοίωσης των πρόσφατων εξελίξεων εισέρχεται η μετοχή του ΟΠΑΠ, καθώς η αγορά είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει την έγκριση της συμφωνίας με την Allwyn από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των μετόχων, που ξεπέρασε το 80%, σε συνδυασμό με την υπερψήφιση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επιβεβαίωσε το ευρύ consensus των αναλυτών για την έκβαση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις κυρίαρχες εκτιμήσεις για το άμεσο διάστημα, η μετοχή αναμένεται να κινηθεί με ήπιες διακυμάνσεις, ενδεχομένως καταγράφοντας μια περιορισμένη ανοδική αντίδραση ανακούφισης, χωρίς όμως έντονη μεταβλητότητα. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας διαδραματίζει το δικαίωμα εξόδου για τους μετόχους που καταψήφισαν τη συμφωνία, στην τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο λειτουργεί ως ένα άτυπο επίπεδο στήριξης και περιορίζει τον καθοδικό κίνδυνο. Παράλληλα, ο ίδιος μηχανισμός φαίνεται να λειτουργεί και ανασταλτικά για μια πιο δυναμική ανοδική κίνηση, όσο η τιμή παραμένει κοντά στο συγκεκριμένο επίπεδο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, το κλίμα γίνεται σαφώς πιο αισιόδοξο. Η διατήρηση του ελάχιστου ετήσιου μερίσματος του 1 ευρώ ανά μετοχή, σε συνδυασμό με το ειδικό μέρισμα των 0,80 ευρώ που προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας, καθιστώντας τη μετοχή ελκυστική για τους μεσοπρόθεσμους – κυρίως- επενδυτές που δίνουν έμφαση στις σταθερές αποδόσεις.

Δυναμική τιμολόγηση και «έξυπνοι» μετρητές

Σε κρίσιμο τεστ ετοιμότητας εισέρχεται η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το ημερολόγιο δείχνει ήδη 8 Ιανουαρίου και η προθεσμία για την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων πλησιάζει ασφυκτικά. Από την 1η Φεβρουαρίου, οι εταιρείες προμήθειας υποχρεούνται να διαθέτουν τα πρώτα δυναμικά προϊόντα στους καταναλωτές, ωστόσο το τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία τους εμφανίζει σοβαρά κενά.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε πρόσφατη απόφαση της ΡΑΑΕΥ, από το σύνολο των περίπου 1,3 εκατ. «έξυπνων» μετρητών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα από τον ΔΕΔΔΗΕ, σχεδόν 330.000 δεν μπορούν, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, να υποστηρίξουν τη μετάδοση δεδομένων κατανάλωσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για προϋπόθεση απαραίτητη για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης, η οποία βασίζεται στη μέτρηση κατανάλωσης ανά 15 λεπτά.

Οι συγκεκριμένοι μετρητές εγκαταστάθηκαν πριν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και δεν διαθέτουν τυποποιημένη θύρα H1 ή παλμούς εξόδου, γεγονός που τους καθιστά ασύμβατους με τις τεχνικές απαιτήσεις του νέου μοντέλου τιμολόγησης. Το θέμα τέθηκε επισήμως από τον ΕΣΠΕΝ, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για το κατά πόσο οι ήδη εγκατεστημένοι μετρητές μπορούν να στηρίξουν στην πράξη τα δυναμικά τιμολόγια. Στην απάντησή του προς τη ΡΑΑΕΥ, ο ΔΕΔΔΗΕ διαβεβαίωσε ότι όλοι οι «έξυπνοι» μετρητές έχουν δυνατότητα καταγραφής κατανάλωσης ανά 15 λεπτά και ότι, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δυναμική τιμολόγηση. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή διευκρινίζει ότι για τους περίπου 330.000 παλαιότερους μετρητές απαιτείται είτε αναβάθμιση με πρόσθετο εξοπλισμό είτε πλήρης αντικατάσταση, διαδικασίες που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν ληφθεί υπόψη ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πιστοποιημένα δεδομένα 15λέπτου –περίπου για 230.000 καταναλωτές μέσης τάσης και μεγάλους πελάτες χαμηλής τάσης– αυτά δεν αποστέλλονται στους προμηθευτές με την απαιτούμενη συχνότητα. Αιτία αποτελούν οι περιορισμοί του υφιστάμενου συστήματος back office, το οποίο αναμένεται να αντικατασταθεί στις αρχές του 2026, δημιουργώντας ένα μεταβατικό καθεστώς μειωμένης ταχύτητας και πληρότητας δεδομένων.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η μετάβαση στη δυναμική τιμολόγηση συνοδεύτηκε από μεταβατικές περιόδους έως και ενός έτους, στην Ελλάδα το χρονοδιάγραμμα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά πιεστικό. Λιγότερο από έναν μήνα πριν από την υποχρεωτική πρεμιέρα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πόσοι καταναλωτές μπορούν πρακτικά να υποστηρίξουν τα δυναμικά τιμολόγια και με ποια ποιότητα δεδομένων. Η ύπαρξη εκατοντάδων χιλιάδων μη πλήρως συμβατών μετρητών, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα πληροφοριακά συστήματα, εντείνει τους φόβους για στρεβλώσεις στην τιμολόγηση και άνιση μεταχείριση των πελατών, την ώρα που η αγορά καλείται να εφαρμόσει ένα μοντέλο για το οποίο οι υποδομές δεν έχουν ακόμη ωριμάσει πλήρως.

Τα τέλη χρήσης δικτύου του Α∆ΜΗΕ

Στις νέες χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου του ΑΔΜΗΕ που θα πληρώσουν από 1ης Φεβρουαρίου νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναφέρθηκαν μιλώντας στη στήλη πηγές του Διαχειριστή. Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ προσδιορίζει το απαιτούμενο έσοδο στα 411,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μέρος ανακτάται μέσω των χρεώσεων χρήσης συστήματος, με περιορισμένη επίπτωση στους τελικούς καταναλωτές. Όπως τονίζουν, μπορεί σύμφωνα με την απόφαση η μέση επιβάρυνση να κυμαίνεται στο 15,1%, ενώ για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών να φτάνει στο 35%, ωστόσο το τελικό ισοζύγιο για τους καταναλωτές παραμένει θετικό, χάρη στα μεγάλα οφέλη που αποφέρουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Πιο αναλυτικά, στελέχη του ΑΔΜΗΕ εξηγούν ότι η επιχειρηματολογία τους στηρίζεται σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη και στη συνολική επίδραση που έχουν τα έργα διασύνδεσης στο ενεργειακό κόστος της χώρας. Όπως αναφέρουν, η αύξηση στις χρεώσεις χρήσης συστήματος είναι περιορισμένη και απολύτως ελεγχόμενη, καθώς για ένα μέσο νοικοκυριό μεταφράζεται σε επιβάρυνση της τάξης των 6 ευρώ τον χρόνο. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, αντανακλά κυρίως την ανάγκη χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων υποδομής, με ορίζοντα δεκαετιών, που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Παράλληλα, τα στελέχη του Διαχειριστή επισημαίνουν ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών αντικαθιστούν σταδιακά την παραγωγή ρεύματος από πετρελαϊκούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας. Το κόστος αυτό, μέχρι πρότινος, μετακυλιόταν στους καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Με τη σύνδεση νησιών όπως η Κρήτη και οι Κυκλάδες με το ηπειρωτικό σύστημα, οι σχετικές επιβαρύνσεις μειώνονται δραστικά, δημιουργώντας άμεσο οικονομικό όφελος για όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν κατοικούν σε νησί ή στην ηπειρωτική χώρα. Ειδικά για την Κρήτη, υπογραμμίζουν ότι η λειτουργία της πρώτης διασύνδεσης έχει ήδη οδηγήσει σε σωρευτική εξοικονόμηση περίπου 700 εκατ. ευρώ από το 2021 έως σήμερα, καθώς περιορίστηκε σημαντικά η ανάγκη χρήσης πετρελαϊκών μονάδων. Με την πλήρη λειτουργία και της δεύτερης διασύνδεσης, το όφελος αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας τα 350 έως 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, λόγω της οριστικής παύσης των πετρελαϊκών σταθμών στο νησί. Τέλος, τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ τονίζουν ότι, σε εθνικό επίπεδο, το συνολικό ετήσιο όφελος από τις διασυνδέσεις που ήδη λειτουργούν υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ. Αν το ποσό αυτό επιμεριστεί στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, προκύπτει όφελος 7,5 έως 8 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο, όπως σημειώνουν, υπερκαλύπτει πολλαπλάσια τη μικρή αύξηση στις χρεώσεις υπέρ του Διαχειριστή. Με βάση αυτά τα στοιχεία, καταλήγουν ότι το καθαρό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές είναι σαφώς θετικό, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου.

Η AS Company

Σημαντικές αλλαγές στον εταιρικό σκοπό της AS Company καταγράφηκαν με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε χθες στο ΓΕΜΗ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κείμενο του άρθρου 4, που είχε εγκριθεί τον Ιούνιο του 2024, το νέο καταστατικό διευρύνει και αναπροσανατολίζει ορισμένους βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρίας. Ειδικότερα, ενισχύεται το σκέλος που αφορά τη ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, με ρητή πρόβλεψη για ίδρυση και λειτουργία χώρων θεαμάτων, αθλητικών κέντρων, σχολείων κάθε βαθμίδας, καθώς και κέντρων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Παράλληλα, παρατηρείται αλλαγή στρατηγικής στον τομέα των ακινήτων. Ενώ στο καταστατικό του 2024 περιλαμβάνονταν δραστηριότητες τουριστικού και ξενοδοχειακού χαρακτήρα (ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ταξιδιωτικές υπηρεσίες), στο νέο κείμενο οι σκοποί αυτοί αφαιρούνται και αντικαθίστανται από δραστηριότητες που αφορούν την ανέγερση, ανακαίνιση, πώληση και μίσθωση κατοικιών και διαμερισμάτων σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας ή όμορα με αυτά. Οι βασικοί εμπορικοί σκοποί της εταιρίας – όπως η παραγωγή και εμπορία παιχνιδιών, ειδών για παιδιά και οικογένεια, λογισμικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών logistics και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – παραμένουν αμετάβλητοι. Η νέα διατύπωση του άρθρου 4 αποτυπώνει μια σαφή προσπάθεια επικαιροποίησης και εστίασης του εταιρικού σκοπού, με έμφαση στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την αξιοποίηση ακινήτων κατοικίας, σηματοδοτώντας αλλαγές στον επιχειρηματικό προσανατολισμό της AS Company.