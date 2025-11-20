Τα καθαρά έσοδα από τόκους της CrediaBank ενισχύθηκαν κατά 86% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 120,5 εκατ. ευρώ.

Καθαρά κέρδη 9,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η CrediaBank στο 9μηνο 2025. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 58,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις έφτασαν τα 2,4 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στα 848 εκατ. ευρώ, οδηγώντας το μερίδιο της τράπεζας στη νέα παραγωγή δανείων στο 15,3%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 86% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 120,5 εκατ. ευρώ. Πέραν της αύξησης των υπολοίπων συνεπεία της συγχώνευσης, κύριοι μοχλοί της αύξησης ήταν η καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 848 εκατ. ευρώ και η αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα 306 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του έτους, έναντι 309 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, παρά την εποχικότητα που συνήθως χαρακτηρίζει το τρίτο τρίμηνο.

Ισχυρή επίδοση καταγράφηκε και στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 26,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 120% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την ενισχυμένη παραγωγή δανείων, την άνοδο στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και τη συγχώνευση.

Τα έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 16,0% των επαναλαμβανόμενων εσόδων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 210 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε 840 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση με το τέλος του 2024.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 146,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα να ανέλθουν σε 164,5 εκατ. ευρώ, έναντι 86,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 91%.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 6,7 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,9%. Τα έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα 26,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφηκε βελτίωση της αποδοτικότητας, με τον δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα να μειώνεται κατά 413 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση στο 64,2%, παρά την αύξηση των επαναλαμβανόμενων γενικών λειτουργικών εξόδων λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2025, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε τα εξής: «Το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank: Η πρώτη ἐκδοση διεθνών ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας, η αλλαγή της επωνυμίας, η λειτουργική ενοποίηση, η δημιουργία του νέου concept καταστήματος Νέας Εμπειρίας και η πρώτη διεθνής κίνηση ανάπτυξης της Τράπεζας με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, εφόσον εγκριθεί εποπτικά, αλλάζουν τα δεδομένα και τοποθετούν την CrediaBank σε μια νέα δυναμική θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα. Η πορεία του μετασχηματισμού της CrediaBank ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην καθιέρωση μιας Τράπεζας σύγχρονης, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλέον διεθνή παρουσία.

Το νέο ρεκόρ επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στα ευρώ 589 εκατ. διατηρεί τη σταθερή αύξηση για 11° συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 40,8 εκατ. έναντι μόλις ευρώ 2,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων μας. Κατά το εννεάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους ευρώ 2,4 δισ., την καλύτερη επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε ευρώ 848 εκατ., με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 15,3% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης, μια σημαντική αύξηση που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα αλλά και τις δυνατότητες της CrediaBank καθώς και την ελκυστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα ευρώ 146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε ευρώ 164,5 εκατ. έναντι ευρώ 86,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν συνολικά σε ευρώ 840 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το τέλος έτους 2024. Ήδη, επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους, ώστε να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης περιουσίας.

Σήμερα, έχουμε δημιουργήσει πλέον μια ενιαία Τράπεζα, με νέα εικόνα και ταυτότητα, που προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα, συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας, για να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το εννεάμηνο προχωρήσαμε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, όπως η δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση από τα ΑΤΜ του δικτύου μας και του δικτύου Euronet σε όλη την Ελλάδα, που πρώτοι εφαρμόσαμε τον περασμένο Αύγουστο, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επαγγελματιών – ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα. Με τη συμφωνία αυτή οι πελάτες μας έχουν πλέον πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα, το οποίο αριθμεί πάνω από 2.300 σημεία εξυπηρέτησης, πλέον των 142 ΑΤΜ της Τράπεζας μας.

Από τον Σεπτέμβριο, το νέο concept καταστημάτων Νέας Εμπειρίας που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει έρθει στη ζωή, με πρώτο κατάστημα εφαρμογής το κατάστημα της Σκουφά στο Κολωνάκι. Πρόκειται για ένα concept αναβαθμισμένης εμπειρίας, προσβάσιμης σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας. Αυτό το νέο concept έρχεται να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank: οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή. Η Τράπεζα εξελίσσεται σε φιλόξενο χώρο συνεργασίας, όπου η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το προσωπικό καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο του καταστήματος έως τα σημεία απομακρυσμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω της υπηρεσίας CrediaConnect, κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της Τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη.

Καθώς ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, οι προοπτικές μας ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας – μια συναλλαγή που θα επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου μας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό μας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των μετόχων μας. Με αυτή την εξαγορά, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, δημιουργούμε ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜμΕ στις δύο αγορές, προσφέροντας στους πελάτες μας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα.

Αναδιοργανώνουμε τη δομή μας ώστε να ενσωματώσουμε ομαλά τις δραστηριότητες της Τράπεζας στη Μάλτα, με στόχο να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές. Παράλληλα, αξιοποιούμε ευκαιρίες ενίσχυσης του μεριδίου μας στη λιανική τραπεζική, μέσω κομβικών συναλλαγών όπως η αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους ευρώ 89 εκατ. από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. E.F.C. Η κίνηση αυτή, που έγινε με τη στρατηγική συνεργασία της Cepal και της Davidson Kempner, μας επιτρέπει τη στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα, ενώ στόχος είναι η διεύρυνση των εργασιών με τους εν λόγω πελάτες σε όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών.

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο: Ο μετασχηματισμός μας ολοκληρώνεται και η νέα μας σελίδα ανοίγει. Με διεθνή παρουσία και ανανεωμένη εικόνα και λειτουργία, αλλά με το ίδιο πάθος να βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας, εργαζόμαστε στρατηγικά για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας: Να είμαστε η καλύτερη τράπεζα για όλους. Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσιτή και ανθρώπινη.

Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και την κοινωνία, διατηρώντας τη δέσμευσή μας απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας. Η CrediaBank είναι εδώ, με ένα πλήθος προοπτικών μπροστά της».