Η απόφαση αυτή αφορά τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ της τράπεζας και του επενδυτικού ταμείου Herald Fund SPC.

Η τράπεζα HSBC ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναγνωρίσει πρόβλεψη ύψους 1,1 δισ. δολαρίων στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025, έπειτα από δικαστική απόφαση στο Λουξεμβούργο που συνδέεται με την υπόθεση της επενδυτικής απάτης του Μπέρνι Μέιντοφ.

Η απόφαση αυτή αφορά τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ της τράπεζας και του επενδυτικού ταμείου Herald Fund SPC, το οποίο είχε στραφεί κατά της HSBC Luxembourg το 2009, ζητώντας αποζημίωση για απώλειες που υπέστη από τη συμμετοχή του στο σχήμα Ponzi του Μπέρνι Μέιντοφ.

Το δικαστήριο του Λουξεμβούργου απέρριψε την έφεση της HSBC αναφορικά με την αποκατάσταση των τίτλων του ταμείου, ωστόσο έκανε δεκτή την έφεση ως προς τις απαιτήσεις για επιστροφή μετρητών. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει δεύτερη έφεση ενώπιον του Εφετείου του Λουξεμβούργου και, σε περίπτωση αποτυχίας, θα αμφισβητήσει το ύψος της αποζημίωσης σε επόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση Μέιντοφ, η μεγαλύτερη επενδυτική απάτη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσε ζημίες ύψους έως και 65 δισ. δολαρίων σε περισσότερους από 40.000 επενδυτές παγκοσμίως. Ο Madoff, που καταδικάστηκε το 2009 σε κάθειρξη 150 ετών, απεβίωσε το 2021 στη φυλακή.

Στην ενδιάμεση οικονομική της έκθεση για το 2025, η HSBC είχε αναφέρει ότι το Herald Fund διεκδικεί αποκατάσταση τίτλων και μετρητών συνολικής αξίας 2,5 δισ. δολαρίων συν τόκους ή αποζημιώσεις 5,6 δισ. δολαρίων από την τράπεζα. Η HSBC, ο μεγαλύτερος δανειστής της Ευρώπης, είχε παράσχει υπηρεσίες θεματοφυλακής και διαχείρισης σε αρκετά επενδυτικά κεφάλαια που είχαν επενδύσει στην εταιρεία Bernard L. Madoff Investment Securities.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τράπεζα προειδοποίησε ότι η νέα πρόβλεψη των 1,1 δισ. δολαρίων θα επηρεάσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) κατά περίπου 15 μονάδες βάσης. Οι αναλυτές της HSBC εκτιμούσαν στις 17 Οκτωβρίου ότι ο δείκτης CET1 για το τρίτο τρίμηνο θα διαμορφωθεί στο 14,5%, έναντι 14,6% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η HSBC βρίσκεται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης υπό τη διοίκηση του CEO Georges Elhedery, με στόχο τη δημιουργία τεσσάρων διακριτών επιχειρηματικών μονάδων και μείωση κόστους κατά 300 εκατ. δολάρια μέσα στο 2025.

Οι μετοχές της HSBC στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν πτώση 0,29% μετά την ανακοίνωση.