Αδύναμη μνήμη και άγνοια, επικαλέστηκε, κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του, στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, ο πρώην υπάλληλος της Intellexa στην Αθήνα, Παναγιώτης Κούτσιος, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις …δύσκολες ερωτήσεις και να μην απαντήσει σε αυτές.

Ούτε το όνομα της εταιρείας στην οποία επέστρεψε για να εργαστεί, μετά την αποχώρησή του από την Intellexa, δεν θυμόταν ο μάρτυρας, ενώπιον του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί έντονα η αξιοπιστία του. Και μόνο μετά πιεστικές ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ και της έδρας αποκάλυψε ότι στην εταιρεία που προσελήφθη για να παρουσιάζει το ίδιο λογισμικό, υπήρχαν κοινά πρόσωπα με εκείνα της Intellexa.

Εισαγγελέας: Υπήρχε περίπτωση να μην είναι η Intellexa;

Μάρτυρας: Αυτό που παρουσίαζα εγώ ήταν της εταιρείας.

Πρόεδρος: Το επόμενο διάστημα ήταν κάποιοι ίδιοι εργαζόμενοι?

Μάρτυρας: Επειδή ήμουν στο σπίτι μου και δούλευα εξ αποστάσεως δεν γνωρίζω .

Πρόεδρος: Ήταν άλλοι εργαζόμενοι;

Μάρτυρας: Ήταν και κάποιοι άλλοι.

Πρόεδρος: Χρειάστηκε να σας το ρωτήσω .

Κεσσές: Για κάποιο λόγο φαίνεται πως δεν λέτε την αλήθεια.

Πρόεδρος: Κύριε σας το λέω, δεν θα φύγετε .Θα διαβιβάσω τα πρακτικά .

Κεσσές: Προκύπτει ότι δουλέψατε για ένα χρόνο ενώ προκύπτει ότι φύγατε και ξαναγυρίσετε μέσω άλλης εταιρείας για ακόμα έναν χρόνο.

Μήπως η πρόσληψη σας έγινε για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μιλήσετε?

Μάρτυρας:Δεν γνωρίζω για ποιους λόγους έγινε η πρόσληψη μου.

Κεσσές:Ποιος σας προσέλαβε ξανά;

Μάρτυρας: Μου είπαν ότι υπήρχε ανάγκη και να επιστρέψω να δουλέψω .

Κεσσές: Το ίδιο προσωπικό που ήταν στην Intellexa εξαφανίζεται μαζί με εσάς, πηγαίνουν σε άλλη εταιρεία την Remoute, και μετά όλοι επιστρέφετε. Πως το εξηγείτε αυτό;

Μάρτυρας: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε .

Πρόεδρος: Είσαστε εξειδικευμένο προσωπικό που έχετε ικανότητα να συναλλάσσεστε με μυστικές υπηρεσίες δεν σας προβληματίσει το 23 ότι σας προσλαμβάνουν ξανά όταν η Intellexa βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσων αρχών;

Μάρτυρας: Διάβασα τα δημοσιεύματα και ρώτησα.

Κεσσές: Κάποιος έχει πει ψέματα .

Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας ...

Εσείς δηλώνετε ενόρκως ότι δεν ξέρατε την εταιρεία που δουλεύετε.

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι το όνομα της .

Κεσσές: Δουλεύετε για ένα χρόνο παίρνετε πέντε χιλιάδες ευρώ και δεν θυμάστε το όνομα της εταιρείας. Αυτά που λέτε δεν μπορούν να μην έχουν συνέπεια. Σας ζητώ να έχετε το θάρρος και να μη φοβάστε

Μάρτυρας : Δεν λεγόταν intellexa.

Κεσσές: Υπάρχει περίπτωση να είναι άλλη εταιρία;

Μάρτυρας : Φαντάζομαι όχι, αν πρέπει να φανταστώ...

Η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους μάρτυρα

Τα «κενά μνήμης» του μάρτυρα, δεν ήταν λίγες οι φορές που εντοπίστηκαν από το δικαστήριο. «Δεν σας έκανε εντύπωση που κάνατε την ίδια δουλειά σε άλλη εταιρία. Δεν σας απασχολούσε ποιος ήταν ο κατασκευαστής του προϊόντος;» ήταν η ερώτηση του προέδρου με το μάρτυρα να απαντά: «Αυτό ήταν του πωλητή…».

Οι απαντήσεις του μάρτυρα στις επίμονες ερωτήσεις της έδρας προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου ο οποίος του είπε: «Μας κοροϊδεύετε από χθες! Ενώ η εταιρία είχε κλείσει από το 2023 μας λέτε ότι κάνατε την ίδια δουλειά μέχρι το 2024!» .

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως είχε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που του έδωσαν μια δουλειά με μισθό που ξεπερνούσε τις 5.000 ευρώ το μήνα.

Μάρτυρας: …Μου έκαναν μία καλή πρόταση.

Πρόεδρος : Μήπως σας πληρώνουν ακόμα;

Μάρτυρας : Παιδιά! (σ.σ. απευθυνόταν στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα)

Εισαγγελέας : Δεν απευθύνεστε στο δικαστήριο με τη λέξη «παιδιά».

Μάρτυρας : Μπορούσα να εργαστώ σε μία δουλειά που πληρωνόμουν καλά και μπορούσα να συντηρήσω την οικογένεια μου.

Εισαγγελέας : Την οικογένεια σας μπορείτε να την συντηρήσετε και ως μισθοφόρος σκοτώνοντας παιδάκια στην Αφρική, τι σημαίνει αυτό;

(…)

Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι επισκέφθηκε δημόσιες αρχές στο εξωτερικό για να προωθήσει το λογισμικό της Intellexa που αφορούσε ανάλυση δεδομένων, αποκαλύπτοντας τελικά κάποιες από τις χώρες που επισκέφθηκε: Ηνωμένο Βασίλειο, Αφρική, Κένυα, Μεξικό, Κολομβία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν και Μογγολία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τον Φέλιξ Μπίτζιο, ο μάρτυρας επέμεινε ότι δεν τον γνωρίζει. Το ίδιο απάντησε και για Κρίκελ, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Χάμου.

Πρόεδρος : Είχατε το ίδιο εταιρικό email 21-22 και 23-24;

Μάρτυρας : Το 23-24 δεν το θυμάμαι.

Πρόεδρος : Πρέπει να το θυμηθείτε. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το εταιρικό email πριν από ένα χρόνο. Μισθοδοσία δεν είχατε;

Μάρτυρας : Ναι από τη remote.

Πρόεδρος : Τόσα ονόματα είπατε δεν γίνεται να μην ξέρετε μία επωνυμία.

Μάρτυρας : Μισό λεπτό, δέκα δευτερόλεπτα να συμβουλευτώ το κινητό….

«Επικίνδυνες αποστολές...»

Εισαγγελέας: Χθες μας δεν μας είπατε για τα ονόματα των προγραμμάτων Εσείς τα θυμάστε μετά από πέντε φορές .Έχετε δώσει ένα όρκο .Παλαιότερα οι όρκοι ξεκινούσαν ορκίζομαι να πω την αλήθεια ....

Μάρτυρας: Μας παρουσίαζαν ένα πρόγραμμα και άλλαζε το όνομα ...

Πρόεδρος: .Ξέρετε αν η Ιntellexa εκτός από το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων συγχρόνως είχε και άλλα προϊόντα;

Μάρτυρας: Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα .Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και άλλα προγράμματα. Σας είπα και χθες ότι υπήρχαν στεγανά.

Κεσσές: Η Ιntellexa λέει ότι δεν απέκτησε ποτέ αυτόνομο προϊόν και δεν παρουσίασε προϊόν σε πελάτες Εσείς χθες είπατε ότι κάνατε παρουσιάσεις. Ποιος λέει ψέματα η εταιρεία ή εσείς; Μήπως είσαστε πιο σημαντικός από όσο θέλετε να εμφανίζετε; Δεν θυμάστε κανέναν.Τι ηταν επικίνδυνες αποστολές; Δεν σας έλεγαν τίποτα;

Στη συνέχεια, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο λογιστής και φοροτεχνικός Ηλίας Κυριακίδης ο οποίος κατέθεσε ότι είχε αναλάβει τη σύσταση της Intellexa και ακόμη δύο εταιρειών στην Ελλάδα, μετά από επικοινωνία με τις Εϊµαν Σεµάνα και Σάρα Χάμου (σ.σ. κατηγορούμενη και σύζυγος Ταλ Ντίλιαν), οι οποίες προσήλθαν στο γραφείο του για να «στηθούν» οι επιχειρήσεις στη χώρα.

Ο μάρτυρας είπε πως γνώριζε τον Φέλιξ Μπίτζιο από τον όμιλο Λογοθέτη, ενώ διευκρίνισε ότι ο Μπίτζιος δεν συμμετείχε αρχικά στις εταιρίες , αλλά «μπήκε αργότερα». Ανέφερε επίσης ότι οι εταιρείες πωλούσαν η μία στην άλλη και είχαν μεταξύ τους συναλλαγές, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο, θεωρεί όμως ότι ήταν φορολογικός. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ίδιος είχε αναλάβει και τη μισθοδοσία, με περίπου 12 εργαζόμενους και υψηλούς μισθούς που έφταναν και τα 5.000–8.000 ευρώ.

Ο Ηλίας Κυριακίδης ανέφερε ότι σταμάτησε τη συνεργασία τον Μάιο του 2022, μετά από δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ως «λογιστή της Krikel»,ενώ ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε καμία συνεργασία Intellexa – Krikel. Υποστήριξε επίσης ότι τα δημοσιεύματα τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί για να προστατεύσει το όνομά του. "Το να σε κατηγορούν για κάτι ενώ είσαι καθαρός είναι φοβερό", είπε